Prezes PiS: opozycja posługuje się manipulacją, musimy pokazać Polakom, jak jest naprawdę

Ze strony opozycji mamy do czynienia z ogromnym poziomem manipulacji, musimy doprowadzić do tego, żeby Polacy wiedzieli, jak jest naprawdę - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Zamościa. Podkreślał też konieczność stworzenia korpusu ochrony wyborów.

Szef PiS podczas spotkania przekonywał, że konkurenci polityczni PiS bardzo często posługują się kłamstwem i manipulacją. "My mówimy w oparciu o fakty, mówimy szczerze. Druga strona, ponieważ fakty bardzo często przemawiają przeciwko niej, posługuje się kłamstwami. Tych kłamstw jest niebywała ilość. Bywa tak, że się próbuje zupełnie czarne nazywać zupełnie białym. Oni twierdzą, że byli antyputinowscy, antyrosyjscy, a my pro. No w ten sposób, to można powiedzieć, że tu stoi wielbłąd i do was przemawia" - żartował lider PiS.

Wymieniał też inne przykłady na poparcie swojej tezy. "Te opowieści o pomalowanych kamieniach, o tym, że sprowadzam węgiel, który się nie pali" - wymieniał.

"Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z tym ogromnym poziomem manipulacji, ale my musimy doprowadzić do tego, żeby Polacy wiedzieli, jak jest naprawdę. To jest trudne, bo oni mają przewagę w mediach, takie są fakty i my tego do wyborów z całą pewnością nie zmienimy" - przyznał. "Dlatego ogromnie ważny jest (...) wysiłek każdego z nas, każdego z ludzi, który albo jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, albo zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, który chce jakoś wesprzeć wysiłek. Wysiłek w relacjach z innymi ludźmi" - dodał.

Kaczyński wskazywał ponadto, że opozycja posługuje się nienawiścią. Jak mówił, od 2005 r. "zaczęli tę nienawiść, kiedy zobaczyli, że przegrali, szerzyć i później to się już tylko przez cały czas zaostrzało". Jak mówił, koncepcja opozycji totalnej pozwala jej przedstawicielom w PE regularnie głosować przeciwko polskim interesom. "Ta koncepcja musi być koncepcją przegraną, a później odrzuconą, bo jak trzeci raz przegrają, to może trochę bardziej rozgarnięci wśród nich uznają, że może jednak warto szukać jakiejś innej drogi. To byłoby może dla nas trudniejsze w walce politycznej, ale też lepsze dla Polski" - mówił szef PiS.

Kaczyński przyznał, iż zdaje sobie sprawę, iż PiS nie będzie rządził wiecznie, ale - zaznaczył - zmiana jednej władzy demokratycznej na inną władzę demokratyczną powinna być rzeczą normalną. "A walka polityczna między nimi też jest rzeczą normalną i bywa twarda, ale to musi być walka w ramach pewnych reguł, a przede wszystkim w ramach jednej podstawowej reguły - lojalności wobec Polski. A tej lojalności po stronie naszych przeciwników niestety brak" - podkreślił.

Kaczyński powiedział, że potrzebny jest wysiłek, by zorganizować wielki korpus ochrony wyborów. "Nasi przeciwnicy zapowiadają, nie ukrywają tego, że jeśliby przegrali te wybory, to tego nie uznają. Już twierdzą, że stworzą własny system liczenia wyborów. Na tej sali jest ktoś, kto sądzi, że tworzą ten system, żeby ogłosić, że przegrali? No sądzę, że nie ma nikogo takiego" - powiedział Kaczyński.

"Musimy kontrolować wszystkie lokale wyborcze, wszystkie obwodowe komisje" - wzywał szef PiS. Oświadczył jednocześnie, że jego ugrupowanie chce zwiększenia liczby komisji, ale należy też - i to jest rola Sejmu - zmienić na bardziej transparentny sposób liczenia głosów. "Ale przede wszystkim wszędzie muszą być nasi ludzie" - zaznaczył. Wskazał, że wszystkie ewentualne nadużycia muszą być natychmiast meldowane do biura wyborczego i mediów - na poziomie lokalnym i centralnym.

"To jest potrzebne i tym razem musi się to nam udać, bo myśmy to dwa razy próbowali i za żadnym razem się to nie udało" - przypomniał. "Tym razem musi się to udać, bo te wybory będą inne niż te poprzednie, trudniejsze (...); być może że będą próbowali wywoływać różnego rodzaju awantury po to, by przy przegranych wyborach ogłosić, że są nieważne i biegać z tym po UE, po Europie, może nawet w USA" - powiedział Kaczyński.