Prezes PiS: pamięć o Lechu Kaczyńskim jest potwierdzeniem, że jego ideały są wciąż podzielane

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że pamięć o Lechu Kaczyńskim jest potwierdzeniem tego, że wartości i ideały, którym służył on przez całe dorosłe życie są wciąż podzielane. A jego marzenie o budowie Polski najlepszej z możliwych są bliskie wszystkim Polakom i Polkom - napisał w liście.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński napisał list do uczestników uroczystości nadania imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich Parkowi Zamkowemu w Niemczy na Dolnym Śląsku. Uroczystość odbyła się w niedzielę z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców miasta. List odczytał minister Michał Dworczyk.

Prezes PiS podziękował w liście mieszkańcom i włodarzom Niemczy, że upamiętnili działalność jego brata i nie zapomnieli o prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz jego zmarłej małżonce Marii.

"Ten piękny gest pamięci świadczy o tym, że ci, którzy polegli 13 lat temu w tragedii smoleńskiej są wciąż obecni w polskich, w tym przypadku w państwa sercach. Jest też dowodem na to, że mój świętej pamięci brat dobrze przysłużył się ojczyźnie. A ofiara z życia nie była daremna" - napisał Jarosław Kaczyński w liście.

Podkreślił, że pamięć o Lechu Kaczyńskim jest potwierdzeniem również tego, że wartości i ideały, którym służył on przez całe dorosłe życie - od działalności opozycyjnej w wolnych związkach zawodowych Wybrzeża poczynając, a na pełnieniu obowiązków prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej kończąc - są wciąż podzielane.

"A jego marzenie o budowie Polski najlepszej z możliwych są bliskie wszystkim Polakom i Polkom. Mój świętej pamięci brat pragnął, by Rzeczpospolita była państwem na miarę naszych tradycji i aspiracji, by zajmowała należna nam z racji potencjału, położenia i historycznych doświadczeń miejsc w strukturach euroatlantyckich, by z tych samych względów odgrywała rolę regionalnego lidera" - napisał prezes PiS.

Dodał, że prezydent Lech Kaczyński był też wielkim orędownikiem patriotyzmu dnia codziennego i podkreślał, że pomyślność naszej ojczyzny może wykuwać każdy z nas, spełniając jak należy swoje powszednie obowiązki i nie zapominając o dobru wspólnym.

"Niepodległość uznawał za nas wielki skarb, o który należy w poczuciu odpowiedzialności wobec przeszłych i przyszłych pokoleń ciągle dbać, by go nie stracić. Nie wierząc w koniec historii, ciągle przestrzegał, że nic nie jest dane raz na zawsze, że wolność, korzystna koniunktura międzynarodowa, czy czasy pokoju i względnego dobrobytu nie będą trwały wiecznie" - napisał prezes PiS.

Dodał, że to, co osiągnął w swej działalności Lech Kaczyński, to, że był prezydentem nadziei dla milionów Polek i Polaków, zawdzięczał on nie tylko swoim talentom i przymiotom, ale także jego małżonce Marii Kaczyńskiej.

"To właśnie w dużej mierze dzięki niej mój świętej pamięci brat mógł poświęcić się służbie ojczyźnie. Maria Kaczyńska była dla niego najlepsza żoną, dla mojej bratanicy Marty najlepszą matką, a dla mnie najlepszą bratową. To ona stworzyła im, a w jakiejś mierze także i mnie to, co nazywamy domem. Ogromnie się cieszę, że tak pięknie doceniliście państwo tę jej rolę" - napisał prezes PiS.