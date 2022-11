Prezes PiS: pamiętajmy nie głosić idei o charakterze skrajnym

Pamiętajmy nie głosić idei o charakterze skrajnym - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jesteśmy ludźmi wartości, prawicą umiarkowaną, rozsądną - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński nawiązał do wyborów w Stanach Zjednoczonych. "Mieli wygrać Republikanie, a w istocie jest co najwyżej remis, albo nawet można mówić o sukcesie Demokratów" - wskazał.

Jak tłumaczył Jarosław Kaczyński, dlatego, że Demokraci zastosowali "mądrą metodę". "W paru okręgach, gdzie się wahało, zaczęli bardzo mocno podbijać tych radykałów, którzy krzyczą, że wszystko da się załatwić jednym prostym posunięciem, że w gruncie rzeczy nie ma żadnych komplikacji: +my dojdziemy do władzy, wszystko będzie dobrze+".

"Tak nie będzie" - stwierdził Jarosław Kaczyński. Nawiązał do naszych relacji z UE. "Tam nie ma prostych rozwiązań i musicie państwo zdawać sobie sprawę, z tego, że żadne tam punkty, które mają być kulami, a tak naprawdę, jak się bliżej przyznać i znać realia, to są kapiszonami, nie pomogą".

Zdaniem prezesa PiS potrzebna jest "bardziej skomplikowana operacja". "I my taką operację w tej chwili prowadzimy" - mówił. Jak zapewnił, "my te środki dostaniemy". Zwracając się do zwolenników PiS, wskazał: "byliśmy i pozostajemy prawicą".

"Jesteśmy ludźmi wartości, tych wartości, które są dziś kojarzone z prawicą (...). Ale my jesteśmy prawicą umiarkowaną, rozsądną" - zaznaczył prezes PiS.