Prezes PiS: państwo nie może być bezradne, państwo musi być sprawcze

Państwo nie może być bezradne, musi mieć możliwość realizowania polityki, państwo musi być sprawcze - mówił w niedzielę w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości w tym mieście.

Lider PiS mówił, że do realizacji zadań przez rząd potrzebna jest m.in. sprawna administracja, policja, armia i możliwość wpływania na gospodarkę. Ten wpływ możliwy jest, jak kontynuował, m.in. "poprzez firmy państwowe, w całości lub znacznej, decydującej części".

"Wyobraźcie sobie państwo, co by się działo w tych ostatnich kryzysach, gdyby tego rodzaju firm, jak np. Orlen, czy firmy energetyczne, nie było, ile by dzisiaj kosztował prąd, ile kosztował gaz, czy byłby węgiel" - mówił.

Kaczyński akcentował, że konkurenci polityczni "pod wodzą Donalda Tuska" chcą Polaków tego pozbawić. "Chcą, żeby nawet koleje nie były polskie (…), żeby nie było poczty, żeby nie było LOT-u. Krótko mówiąc, żeby państwo było w gruncie rzeczy, szczególnie w warunkach kryzysu, kompletnie bezradne. Na to nie wolno pozwolić" - powiedział wicepremier.

"Państwo musi być sprawcze.(…) Państwo musi być też bezpieczne w sensie militarnym" - podkreślał Jarosław Kaczyński.

