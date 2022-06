Prezes PiS: Patriotyzm to nie tylko emocja, to jest zobowiązanie do działania

Musimy pamiętać, a Ukraińcy nam to szczególnie przypominają, że patriotyzm to nie jest tylko emocja, to jest zobowiązanie do działania - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii.

W sobotę w podwarszawskich Markach odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. "Spotykamy się dzisiaj w szczególnej sytuacji. To jest 101. dzień bohaterskiej, bezprzykładnie bohaterskiej, niebywale zdeterminowanej, niebywale odważnej walki narodu ukraińskiego o wolność, o niepodległość, o całość terytorialną, o swoją ziemię i o prawo do istnienia, bo przecież tego prawa najeźdźcy Ukraińcom odmawiają" - mówił Kaczyński.

"Ta walka, te 101 dni chwały budzi nadzieję, jest wielką inspiracją, ale budzi także refleksje nad naszym patriotyzmem" - kontynuował prezes PiS. "Musimy pamiętać, a Ukraińcy nam to szczególnie przypominają, że patriotyzm to nie jest tylko emocja, to jest zobowiązanie, zobowiązanie do działania" - podkreślał.