Prezes PiS: Platforma Obywatelska była formacją, która przejęła rolę SLD

Platforma Obywatelska była formacją, która przejęła rolę SLD; uzupełnieniem poprzednio stosowanych metod politycznych było ograniczanie wolności i łamanie prawa - powiedział w sobotę w Częstochowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezes PiS, podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy wskazywał, że warto zadać pytanie, czego potrzebuje dzisiaj Polska, a czego nie potrzebuje.

"Mamy dzisiaj dwie oferty. Jedną ofertę prezentuje Zjednoczona Prawica, czyli głównie Prawo i Sprawiedliwość, drugą niezjednoczona, przynajmniej na razie, opozycja. Jeżeli chodzi o ofertę strony, którą ja reprezentuję, to najlepiej ją oceniać, wedle tego, co zostało uczynione w ciągu ostatnich siedmiu lat. Sądzę, że podobną metodę można zastosować także wobec tej drugiej oferty, którą prezentuje opozycja" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, osiem lat rządów PO-PSL były podobne do tych wcześniejszych, z "podobnym modus operandi". "To modus operandi opierało się niby na koncepcjach liberalnych. Mówię +niby+, bo liberalizm to potężny nurt, przynajmniej począwszy od XVIII w., od myśli filozoficznej i społecznej, a jeśli chodzi o praktykę, która była stosowana w Polsce, to mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju karykaturą. Żeby było jasne, nie jestem liberałem, jestem najdalszy od tego, ale nawet skromna znajomość historii pozwala traktować to co było robione w Polsce, jako karykaturę liberalizmu" - powiedział.

Jak stwierdził, "karykatura ta doprowadziła do stworzenia mechanizmu ogromnych nadużyć". Zwrócił uwagę, że "już w 1989 r., a może nawet wcześniej, trzeba było postawić pytanie, co dalej z polską gospodarką, co dalej ze wspólnym majątkiem, który wcześniej był w rękach komunistów". "To pytanie łączyło się z taką ogromną pokusą, żeby ten majątek rozdzielić między pewną grupę, która zdobyła swoje pozycje społeczne jeszcze w poprzednim systemie. I rzeczywiście tak się stało" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że to, co nastąpiło można nazwać "zwykłym rabunkiem", a patologii - jak mówił prezes - było bardzo dużo, włącznie z przestępczością zorganizowaną.

"Powstała potężna pula patologiczna, która miała swoje źródła w PRL (...) i która później znalazła znakomite warunki do tego, żeby się rozbudowywać. Reprezentantem tej puli i całego tego systemu w sensie politycznym, było początkowo głównie SLD" - dodał prezes PiS.

Zaznaczył, że było to państwo słabe, które nie było w stanie przeprowadzić żadnego projektu społecznego. "Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że Platforma Obywatelska przejęła rolę SLD" - powiedział prezes PiS. Jak dodał, "uzupełnieniem poprzednio stosowanych metod politycznych było ograniczanie wolności", "łamano prawo i wolności obywatelskie".

"Pytanie, czy można zakładać, że nasi przeciwnicy polityczni zmienią to, co robili wtedy, staną się inną partią. Najłagodniej mówiąc, nic na to nie wskazuje, wręcz przeciwnie, z ich zapowiedzi wynika, że będzie jeszcze dużo gorzej niż wtedy, dużo bardziej opresyjnie" - stwierdził prezes PiS.