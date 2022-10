Prezes PiS: podnoszenie poziomu cywilizacyjnego Polski jednym z fundamentów naszego programu

Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego Polski jest jednym z fundamentów naszego programu; odrzucamy wizję rozwoju poprzedników, wedle której najpierw mają się rozwijać duże miasta - zaznaczył w niedzielę w Zamościu (woj. lubelskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami był pytany m.in. o to, czy dofinansowanie dla samorządów w ramach Polskiego Ładu będzie kontynuowane, czy będą kolejne edycje programu.

"Czy to się będzie nazywało Polski Ład czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy jeszcze jakoś inaczej, ta operacja podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski jest jednym z fundamentów naszego programu" - odpowiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że PiS odrzuca program polaryzacyjno-dyfuzyjny głoszony przez poprzedników, że najpierw mają rozwijać się duże miasta, a "dopiero poprzez mechanizm dyfuzji, przenikania jakiś płynów z jednych komórek do drugich, rozwój ma się roznosić na cały kraj".

Ocenił, że taki program jest przede wszystkim bardzo niesprawiedliwy. "Bo nie żyjemy po tysiąc lat czy po 500, czyli to, czy będzie komuś lepiej teraz, za rok czy za 30 lat, to jest wielka różnica. Nawet gdyby ten mechanizm działał, to byłby bardzo niesprawiedliwy, ale on jeszcze do tego nie działa" - stwierdził prezes PiS. Podał przykład Hiszpanii. "Mamy Madryt, do tego mamy Barcelonę, Sewillę, może jeszcze Toledo, a reszta? Marniutko. Ten mechanizm po prostu nie działa i my tego mechanizmu nie chcemy" - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Jak mówił, jego partia chce, by Polska szła do góry. "Lubelszczyzna jest jednym z najbiedniejszych regionów czy nawet najbiedniejszym, jeśli chodzi o dochód na głowę. Trzeba ten wysiłek kontynuować, to jest kwestia cywilizacyjna. W każdej wsi człowiek, który tam się urodzi, musi z czasem porządnie mieszkać, mieć wodociąg, ciepłą wodę, odpowiednią możliwość ogrzewania, łączność, nie może być żadnego wykluczenia komunikacyjnego, dobrą szkołę, dobre ośrodki kultury, dostęp do bibliotek, musi być mobilność, tzn. możliwość znalezienia się w większym mieście. Musimy być pewną jednością i nad tym pracujemy. Oczywiście że to będzie kontynuowane. To jest istota naszej polityki, może i najważniejsza rzecz" - podsumował prezes PiS.