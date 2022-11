Prezes PiS: podstawą konsolidacji naszego narodu musi być patriotyzm i solidarność

Podstawą konsolidacji naszego narodu musi być patriotyzm i solidarność, a to w gruncie rzeczy to samo, bo solidarność jest niczym innym, jak spoiwem wspólnoty, a przywiązanie do tej wspólnoty to nic innego jak patriotyzm. I tego patriotyzmu dzisiaj potrzebujemy - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS spotkał się w piątek z mieszkańcami Krakowa. Podczas spotkania Jarosław Kaczyński podkreślił, że dziś wraca walka o wolność Polski w różnych konfiguracjach, z różnych stron. "To wielki problem zewnętrzny odnoszący się do naszej polityki zagranicznej, do naszego bezpieczeństwa, do naszych sił zbrojnych. O to wszystko dbamy. Ale także wielki problem wewnętrzny, problem konsolidacji naszego narodu. Konsolidacji, która zawsze jest potrzebna, ale która w takich momentach, a te momenty mogą trwać jest potrzebna szczególnie" - mówił.

"Podstawą konsolidacji musi być patriotyzm i solidarność, a to w gruncie rzeczy to samo, bo solidarność jest niczym innym jak spoiwem wspólnoty, a przywiązanie do tej wspólnoty i właśnie solidarność to nic innego jak patriotyzm. I tego patriotyzmu dzisiaj potrzebujemy" - podkreślił prezes PiS.

W jego ocenie patriotyzmu potrzebujemy nie tylko w momentach uroczystych. "A może nawet nie przede wszystkim w momentach uroczystych, takich jak dzisiaj. Potrzebujemy go na co dzień" - zaznaczył.

"Ale pamiętajmy, że świadomość patriotyczna narodu to nie jest tylko coś, co powstaje na skutek przeżyć indywidualnych obywateli, indywidualnych członków wspólnoty. To jest coś, co jest także wynikiem wspólnej aktywności, w tym także aktywności tego co jest i powinno być narzędziem narodu, to znaczy państwa, a w tym wypadku polskiego państwa" - wyjaśnił.

"Polskie państwo rozumiane szeroko, rozumiane jako rząd i jego administracja, ale także jako samorządy. Tak jest w polskiej konstytucji i tak powinno być. One też są częścią polskiego państwa" - podał.

Prezes PiS tłumaczył, że polskie państwo "musi budować polski patriotyzm". "Musi przeciwstawiać się wszystkiemu co ten patriotyzm niszczy. Musi przeciwstawiać się także wszystkiemu co niszczy naszą wewnętrzną siłę, naszego ducha, wszelkiego rodzaju społecznym patologiom tym starym, które od dawna nas prześladowały i tym nowym, które dzisiaj przychodzą do nas bardzo często zewnątrz" - wskazał.

"Tylko państwo i naród zjednoczony, oparty o tradycję i to wszystko co w dziejach narodu było dobre, co buduje może funkcjonować dobrze" - podkreślił Jarosław Kaczyński.