Prezes PiS: polityka Niemiec wobec wojny w Ukrainie jest nieuczciwa i przewrotna

Polityka Niemiec wobec wojny w Ukrainie jest nieuczciwa, przewrotna i jest to polityka stawania jedną nogą, z fałszywym uśmiechem na twarzy po rosyjskiej stronie; naszym świętym obowiązkiem jest robić wszystko, by Ukraina wygrała - powiedział w sobotę w Oleśnicy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami Oleśnicy prezes PiS krytykował politykę Niemiec w stosunku do wojny na Ukrainie. "To jest polityka nieuczciwa, przewrotna i w gruncie rzeczy jest to polityka stawania jedną nogą, z fałszywym uśmiechem na twarzy po rosyjskiej stronie, bo kto dzisiaj nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości, żeby Ukrainie pomóc, ten taką politykę prowadzi" - powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że wojna w Ukrainie to de facto wojna między Rosją a całym Zachodem i sferą demokracji. "To jest wojna, która będzie rozstrzygała o przyszłości na długie lata (...). Każdy kto się wyłamuje (z pomocy Ukrainie) jest naprawdę kimś kto szkodzi, szkodzi i jeszcze raz szkodzi, kto zdradza" - powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił, Niemcy mają naprawdę duże możliwości, a robią tyle, ile mogłoby zadowolić np. w przypadku Irlandii. Zaznaczył przy tym, że dzisiaj Niemcy nie są najbogatszym krajem europejskim, ale znajdują się na piątym, szóstym miejscu.

Kaczyński dodał, że Niemcy mogą bardzo dużo, ale nie robią tego. "I ciągle dążą do tego, żeby został zawarty pokój niekorzystny dla Ukrainy, pokój, który by zachęcił Rosjan do dalszego marszu" - powiedział prezes PiS zaznaczając, że kolejnym celem Kremla byłaby Polska.

"I dlatego świętym obowiązkiem naszym jest robić wszystko, żeby Ukraina tę wojnę wygrała (...). Ta wojna jest także naszą wojną, wojną w naszym interesie" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że jako Polacy podziwiamy odwagę Ukraińców i determinację ich władz. "Podziwiamy prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego, XXI w. nie wydał polityka, którego by można z nim porównać, trzeba mu się nisko pokłonić" - powiedział prezes PiS.

