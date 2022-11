Prezes PiS: Polską przez lata rządzili ludzie, którzy nie lubili słowa naród

Polską przez lata rządzili ludzie, którzy nie lubili słowa naród. Ten przekaz został przez nas odrzucony - mówił w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Co to jest naród? To jest wspólnota, wspólnota historii, pamięci, kultury, języka" - mówił podczas spotkania na Śląsku prezes PiS. "Ale ta wspólnota nie może się składać z różnych grup, które są w zupełnie różnej sytuacji społecznej, w której jedni mają szansę, jakby z góry, jak się urodzili, a inni tych szans nie mają" - zaznaczył.

Przypomniał, że było tak m.in. w komunizmie i jako przykład podawał szansę w dostanie się na studia osoby urodzonej w Warszawie i osoby, która urodziła się w PGR w ówczesnym województwie koszalińskim. "To grubo przekraczało proporcję 1 do 1000 na korzyść z tego z Warszawy. Tamten nie miał praktycznie żadnych szans" - dodał.

"Naród, jeśli ma być skonsolidowany, jeżeli ma odczuwać to, co ma być podstawą tej konsolidacji, czyli solidarność, to musi być urządzony jakoś sprawiedliwie" - podkreślał Kaczyński. "Chodzi o to, żeby polityka państwa była sprawiedliwa" - mówił.

Prezes PiS podkreślał, że rządy jego formacji mogły prowadzić politykę społeczną na wielką skalę z programem 500 plus m.in. dzięki walce z nadużyciami VAT-owskimi. "Zdołaliśmy w ciągu tych siedmiu lat odnieść naprawdę bardzo duży sukces" - mówił. "Jeżeli w tych siedmiu lat łącznie uzyskaliśmy około biliona złotych więcej, to nawet uwzględniając wzrost gospodarczy, tzw. bazę podatkową, nawet uwzględniając inflację, to i tak jest to dużo, dużo więcej" - dodał.

Podkreślał, że PiS wspierał finansowo także organizacje chrześcijańskie czy patriotyczne. "Jeżeli chodzi o ten ruch społeczny w Polsce, ten innego rodzaju ruch społeczny niż ten lewicowy, ten awanturujący, to mamy w tej chwili bardzo znaczne osiągnięcia" - podkreślał.

Jak podkreślił prezes PiS, "to służy pewnemu celowi, który wpisuje się w tę kwestię konsolidacji narodu, bo konsolidacja narodu to nie tylko te sprawy ekonomiczne, one oczywiście są ogromnie ważne, ale to także odpowiednia pedagogika społeczna w tym najszerszym tego słowa znaczeniu". "Chodzi o cały ten przekaz, który od państwa idzie ku społeczeństwu" - dodał.

"Polską przez wiele lat rządzili ludzie, którzy samo słowo naród traktowali z bardzo dużym dystansem, w ogóle tego słowa nie lubili, zastępowali go słowem społeczeństwo" - mówił Kaczyński i przyznał, że niektórzy nawet stosowali słowo "ludność", czyli - jak wskazał - "jak w koloniach". "To szczególnie jedna partia, kiedyś niewielka, dzisiaj jakby odrosła pod inną nazwą, była tutaj specjalistą" - dodał. "Ten przekaz został przez nas odrzucony. To nie oznacza, że go nie ma. Oni mają w dalszym ciągu potężne wpływy w środkach masowego przekazu, ciągle bardzo duży wpływ na oświatę" - podkreślał.

Jako pozytywny symbol prezes PiS wymienił Muzeum Powstania Warszawskiego, a także inne instytucje, które obecnie są budowane przez państwo, ale również przez indywidualne osoby, które działają na rzecz promocji polskiej historii, a także aby opisać ją jako historię narodu, który jest przywiązany do wolności.

"Naszą historię bardzo często przedstawiano w krzywym zwierciadle" - mówił Kaczyński. "Zwieńczeniem tego krzywego zwierciadła było opisywanie Polski jako kraju, który w istocie współdziałał z Hitlerem i jest współodpowiedzialny za Holokaust" - dodał. "Myśmy to bardzo zdecydowanie i jednoznacznie odrzucili" - podkreślił.