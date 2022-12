Prezes PiS: Polska to obóz patriotyczny i obóz, o którym nie można tego powiedzieć

Dzisiejsza Polska to obóz patriotyczny - to jesteśmy my - i obóz, o którym w żadnym razie nie można tego powiedzieć; obrona Władimira Putina jest w dalszym ciągu aktualna dla naszych przeciwników - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Dzisiejsza Polska, Polska polityczna, Polska klasy politycznej, dzieli się w istocie na obóz patriotyczny - i to jesteśmy my - i obóz, o którym w żadnym razie nie można tego powiedzieć" - powiedział lider PiS na konwencji programowej Partii Republikańskiej.

"Mieliśmy tego próbę choćby wczoraj, w chwili, gdy okazało się, że uchwalenie kilku zdań na temat zamachu smoleńskiego, tragedii smoleńskiej jest czymś nie do przyjęcia. A więc obrona Putina jest w dalszym ciągu aktualna dla naszych przeciwników" - oświadczył Kaczyński. Według niego, to jest "taki syntetyczny obraz tego wszystkiego, co w naszym kraju się dzieje".

"Stąd z jednej strony uzasadnione poczucie zagrożenia, ale z tego samego źródła musimy czerpać wielką energię, której nic nie zdoła się przeciwstawić" - powiedział.

Jak podkreślił, wierzy, że piątkowa konwencja Partii Republikańskiej "jest właśnie przejawem gromadzenia, przygotowywania, tego wielkiego wybuchu energii, który musi być cechą i, można powiedzieć, podstawą tego wszystkiego, co będziemy czynili w ciągu najbliższych miesięcy". "Tak, by za rok móc powiedzieć: wykonaliśmy zadanie, obroniliśmy wielki projekt dla Polski, wielki projekt Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej polskich patriotów, wszystkich Polaków" - zaznaczył.

"Chcę mocno podkreślić to jest możliwe - możemy zwyciężyć, ale musimy, można powiedzieć, i to dotyczy nie tylko państwa, nie tylko Partii Republikańskiej, ale całego obozu - musimy na to ciężką pracą zasłużyć i wierzę, że zasłużymy" - powiedział Kaczyński.