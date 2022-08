Prezes PiS: popieramy kandydaturę Marka Wesołego w przedterminowych wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej

Popieramy kandydaturę Marka Wesołego w przedterminowych wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej - oświadczył w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, Wesoły "jest człowiekiem, który w tym mieście może zrobić wiele dobrego".

W związku ze śmiercią dotychczasowej prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic, 11 września odbędą się przedterminowe wybory. Zgłosiło się do nich 12 komitetów wyborczych.

Podczas konferencji w siedzibie PiS prezes Kaczyński poinformował, że w przedterminowych wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej zgłosił się poseł Marek Wesoły. "Chciałem udzielić mu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcia" - powiedział. "On kandyduje z własnego komitetu, ale to w żadnym razie nie ogranicza tego poparcia. My w pełni pana Marka Wesołego popieramy" - zadeklarował.

Prezes PiS przypomniał, że Marek Wesoły kandydował już dwukrotnie na stanowiska prezydenta Rudy Śląskiej w 2014 i 2018 roku, a za drugim razem wszedł do II tury. "Wierzymy, że tym razem odniesie sukces" - powiedział. "Jest człowiekiem, który w tym mieście może zrobić wiele dobrego. Ma doświadczenie biznesowe, doświadczenie polityczne, czyli wszystko, co jest potrzebne, żeby dobrze wypełniać funkcję prezydenta stutysięcznego miasta" - podkreślił.

"Popieramy go i w życzę mu wszystkiego dobrego, w tym momencie - przede wszystkim powodzenia w tych wyborach" - zakończył Kaczyński.

Marek Wesoły dostał się do Sejmu z list PiS z Katowic. W wyborach w 2019 roku zdobył 6091 głosów. Z zawodu jest przedsiębiorcą. W Sejmie zasiada w komisjach mniejszości narodowych i etnicznych, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.