Prezes PiS: Poprzednia władza w ciągu 8 lat wykazała niebywałą wręcz nieudolność w każdej dziedzinie

Poprzednia władza w ciągu ich 8 lat wykazała niebywałą wręcz nieudolność w każdej dziedzinie i pokazała, że jest w stanie pójść tak daleko, by pozwolić rozkradać polskie pieniądze publiczne na gigantyczną skalę - powiedział w niedzielę w Gdyni prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński przekonywał, że "Agnieszka Holland, skądinąd na pewno dobra reżyserka, przygotowuje film, który z jednej strony ma naciskać, byśmy zgodzili się na rozebranie tej przegrody, tego muru mówiąc w przenośni (...) ale ma to jeszcze jedną funkcję".

Mówił, że Polska przez lata w sposób przemyślany i przy użyciu wysokich nakładów finansowych była "kompromitowana na Zachodzie i a USA", a "robiono to przede wszystkim z inspiracji rosyjskiej i pruskiej". Według prezesa PiS jest to akcja, która co najmniej od XVIII wieku trwa.

Przekonywał, że polska odwaga i poświęcenie związane z pomocą Ukrainie oraz "wspaniała decyzja naszego narodu" dotycząca przyjęcia uchodźców bardzo poprawiły opinię naszego narodu. "I o co teraz chodzi? By popsuć tę opinię" - ocenił. Według niego całe środowisko, które popiera Agnieszkę Holland "obecnie cynicznie prze do władzy".

Na okrzyki "precz z komuną", Kaczyński powiedział, że chodzi tym razem o "zupełnie nową komunę", o walkę z tymi, którzy kontynuują "pewną tradycję, która kiedyś triumfowała, wydawało się, że została dawno odrzucona, ale która nie tylko nie jest odrzucona, ale ma niestety dość szerokie poparcie społeczne, a jednocześnie prze wszelkimi metodami do władzy".

Kaczyński mówił, że poprzednia władza "w ciągu tych swoich 8 lat wykazała niebywałą wręcz nieudolność w każdej dziedzinie i pokazała, że jest w stanie - bo naprawdę trzeba tak to określić - że ktoś jest w stanie pójść tak daleko, by pozwolić rozkradać polskie pieniądze publiczne na gigantyczną skalę".

Prezes PiS mówił, że ich rząd nie dodrukował pieniędzy, ale je "po prostu odzyskiwali" i przeznaczali je na wielką politykę gospodarczą, społeczną, obronną i walkę z kryzysami.

