Prezes PiS: Powązki są w rękach miasta, tylko dlatego mogą być tam chowani ludzie, którzy na to nie zasługują

Powązki Wojskowe w Warszawie są w rękach miasta i tylko dlatego mogą być tam chowani ludzie, którzy na to nie zasługują, którzy zaszkodzili Polsce jak mało kto - mówił lider PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Puław. Warto się przyglądać, kto na takich pogrzebach bywa - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na Powązkach Wojskowych w Warszawie we wtorek odbył się pogrzeb rzecznika prasowego rządu PRL w stanie wojennym Jerzego Urbana. Udział w ceremonii wziął m.in.: były prezydent Aleksander Kwaśniewski, Adam Michnik, Katarzyna Grochola, Olga Lipińska oraz posłowie Maciej Gdula (Lewica) oraz Andrzej Rozenek (PPS).

Kaczyński został zapytany "dlaczego państwo pozwala chować dziś na Powązkach przestępców mających krew na rękach".

"Jeśli chodzi o Powązki Wojskowe, otóż one są w rękach miasta. I tylko dlatego mogą być tam chowani ludzie, którzy naprawdę nie zasługują na to, to mało powiedzieć. Ludzie, którzy zaszkodzili Polsce jak mało kto" - odpowiedział.

Przypomniał, że niedawno odbył się pogrzeb, ale - jak zaznaczył - aż wstyd wymieniać to nazwisko. "Warto się przyglądać, kto na takich pogrzebach bywa" - powiedział.