Prezes PiS: problemem naszego rolnictwa jest to, że mamy długi łańcuch między producentem, a stołem

Wielkim problemem naszego rolnictwa jest to, że mamy długi łańcuch między producentem, a stołem. Nie mamy żadnych uwikłań by to radykalnie skrócić. Już to robimy w ciągu tych ostatnich lat wprowadzając wolny, nieopodatkowany handel i możliwość handlowania na terenie całego kraju - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania w Przysusze (woj. mazowieckie) prezes PiS Jarosław Kaczyński uważał, że "tym różnimy się od naszych przeciwników, że oni mówią najróżniejsze rzeczy, i jeżeli jest coś złego w tym co mówią to to realizują, ale jeżeli coś dobrego to nie".

"Mogę to spokojnie powiedzieć: dziś zapowiadają różne rzeczy, że podtrzymają to co my uczyniliśmy dla społeczeństwa. Odpowiadam państwu jeśli ktoś ma wątpliwości: nie zrobią tego. Jaka będzie główna przyczyna? Oni się znów zgodzą na wielki rabunek polskiego budżetu, bo polski budżet był po prostu rabowany. Co najmniej 260 miliardów złotych z niego wyciekło" - powiedział Kaczyński.

"Dlatego, że będą mówili +wolny handel+ wobec tego, te wielkie firmy zagraniczne muszą tutaj mieć odpowiednie prawa, nie można ich ograniczyć, nie można wprowadzać żadnej polskiej półki, nie można podejmować innych działań zmierzających do tego, by polskie rolnictwo, polski rolnik miał lepszą niż dotychczas sytuację, bo wielkim problemem naszego rolnictwa jest to, że mamy ten długi łańcuch między producentem, a jak to się mówi, stołem" - mówił.

"Ten łańcuch to jest łańcuch, który zabiera rolnikowi bardzo wiele z tego co mu się należy za jego pracę. My mamy plany, mamy wolę bo nie mamy żadnych uwikłań by to radykalnie skrócić. Już to robimy w ciągu tych ostatnich lat wprowadzając ten wolny, nieopodatkowany handel, możliwość handlowania w wielkich miastach i na terenie całego kraju podejmując wiele innych przedsięwzięć także dotyczących takiego całkowicie lokalnego, czy wręcz indywidualnego przetwórstwa" - podkreślił prezes PiS.

"To wszystko dzisiaj jest możliwe i będzie takich możliwości jeszcze dużo więcej" - dodał.