Prezes PiS: Proces zmian systemowych był bolesny, ale konieczny

Proces zmian systemowych był bolesny, ale konieczny - powiedział w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Dzisiaj żyjemy już w innym systemie. Relacje płacy godzinowej, płacy najniższej miesięcznej, są dobrą ilustracją tej różnicy. Poziom eksploatatorski został radykalnie obniżony, a można powiedzieć, że nawet zlikwidowany. Dzisiaj to jest margines naszego życia społecznego. To jest wielki sukces tego rządu, niezależnie co na ten temat opowiadają nasi przeciwnicy" - mówił Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju.

Prezes PiS podkreślił, że w Polsce między rokiem 1989 a 2015 "istniał system eksploatatorski". "Ta metoda myślenia, ta ideologia jest nie tylko głęboko antyhumanitarna, antyludzka, jest całkowicie sprzeczna z tym co, w życie wniosło chrześcijaństwo, ale w gruncie rzeczy jest ogromnie nieefektywna z punktu widzenia narodu" - mówił Kaczyński.

Dodał on, że doprowadziło to do zniszczeń w gospodarce, których można było uniknąć

"Pewną cenę za zmianę systemu musieliśmy zapłacić. Tamten system był zupełnie chory, zupełnie nieefektywny. Nie było tam żadnych wskaźników ekonomicznych z prawdziwego zdarzenia. Trzeba było to wszystko stworzyć i to musiał być proces w jakiejś mierze bolesny, ale on był za bardzo bolesny i jednocześnie prowadził do ogromnych zniszczeń" - zaznaczył prezes PiS.

Kaczyński dodał, że symbolem zmian w naszym kraju były upadające zakłady na polskim Śląsku i funkcjonujące nadal po czeskiej stronie granicy.

"To symbol polityki Balcerowicza i tych, którzy byli jego następcami" - mówił Kaczyński i dodał: "Bardzo duże siły na zewnątrz są niezainteresowane naszym rozwojem, ponieważ nie dajemy się eksploatować i z jeszcze jednego powodu bo, w Europie wzrasta państwo, które ma przesłanki żeby się naprawdę liczyć".