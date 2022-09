Prezes PiS: przed nami starcie o polską demokrację i niepodległość

Przed nami starcie o polską demokrację i niepodległość; mamy szansę na zwycięstwo, ale musimy dokonać ogromnego wysiłku jeśli chodzi o aktywność partii - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec.

"To, co przed nami, to jest starcie o polską demokrację, ale to jest także starcie o polską niepodległość; ona oczywiście jest zagrożona ze wschodu, ale w tej chwili jawnie się już mówi o tym zjednoczonym państwie, gdzie będą ci podmiotowi - oczywiście Niemcy, po części może Francja (…). Krótko mówiąc takie państwa jak Polska po prostu suwerenność stracą, a co za tym idzie my w gruncie rzeczy przestaniemy być obywatelami" - mówił lider PiS.

Ocenił, że należy zahamować ten proces w UE, a jedną z nadziei na to jest Polska. Zwracał też uwagę, że w europejskich wyborach zaczynają zwyciężać ugrupowania prawicowe. W tym kontekście wskazał na Szwecję oraz Włochy, gdzie - jak mówił - wszystko wskazuje na to, że wygra prawica.

"Ta opcja na niezależność narodową jest coraz silniejsza także w Hiszpanii. Szkoda, że Anglia jest dzisiaj poza UE, bo byłaby tutaj silnym wsparciem dla tego rodzaju tendencji" - mówił. Kaczyński zaznaczył, że Unia Europejska jest potrzeba Polsce, gdyż dzięki UE dużo zyskaliśmy. "Polska by pewnie dzisiaj nie wyglądała, tak jak wygląda bez Unii"- mówił.

Szef PiS zaznaczył jednak, że Unia musi być inna. "I jest szansa na to, że będzie inna, że sięgniemy do tego, co mieli w swoich umysłach i sercach ci, którzy Unię stworzyli" - dodał.

Kaczyński stwierdził ponadto, że jego ugrupowanie ma szansę na zwycięstwo. Jak mówił do wyborów został około rok i "musimy dokonać ogromnego wysiłku jeśli chodzi o aktywność partii". "Mówię nie tylko do członków PiS, czy bliskich sympatyków naszej partii, ale do wszystkich ludzi, którym zależy na Polsce, na demokracji i zależy na tym byśmy zdobyli ostatecznie pozycję i status, któremu nam jako staremu i dużemu europejskiemu się należy, i jesteśmy na dobrej drodze do tego" - powiedział Kaczyński.

Szef PiS akcentował kwestię aktywności w internecie, gdzie - jak mówił - bardzo wiele rzeczy się rozstrzyga. Wzywał też do stworzenia korpusu ochrony wyborów, gdyż "nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeżeli przegrają wybory to będą sfałszowane". "A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma najwięcej samorządów? Ta druga strona niestety, szczególnie w dużych miastach" - mówił.

Zwracał też uwagę, że trzeba prawnie zmienić sposób liczenia głosów, by był on "rzeczywiście transparenty i jawny".

