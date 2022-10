Prezes PiS: przez wiele lat Niemcy były przedstawiane jako dobrodziej

Przez wiele lat Niemcy były przedstawiane jako dobrodziej. Sam słyszałem od kanclerza Kohla w 1991 r., że powinniśmy być Niemcom wdzięczni. Jeżeli mamy być Niemcom wdzięczni, to komu mamy być niewdzięczni? - powiedział w sobotę w Myszkowie (woj. śląskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania w Myszkowie Kaczyński nawiązał do kwestii odszkodowań od Niemiec. "Niemcy płaciły różnego rodzaju odszkodowania ok. 70 krajom. Nawet takim, które w gruncie rzeczy nie poniosły z ich rąk żadnych poważniejszych strat, jak np. Meksyk. Nawet takie kraje coś otrzymały. My zostaliśmy potraktowani jako ci gorsi. W podobnej sytuacji są Grecy i Serbowie. To jest sprawa, która była aktualna przez cały czas, która była podnoszona nawet w PRL-u" - stwierdził.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że "przez wiele lat Niemcy były przedstawiane jako dobrodziej". "Sam słyszałem od kanclerza Kohla w 1991 r., że powinniśmy być Niemcom wdzięczni. Jeżeli mamy być Niemcom wdzięczni, to komu mamy być niewdzięczni? Tak to wyglądało i dzisiaj, niestety, ten sposób myślenia trwa. Były szef kontrwywiadu niemieckiego, a więc człowiek tam ważny, napisał niedawno - co prawda nie w niemieckiej, tylko w szwajcarskiej prasie - że (...) zmodernizowaliśmy Polskę za niemieckie pieniądze. Owszem, środki europejskie w tej modernizacji odegrały poważną rolę. Tego nie kwestionujemy. Niemiecki wkład do tych środków to ok. 20 proc. To się zmienia, bo inaczej było jak jeszcze Wielka Brytania była w UE" - powiedział.

Jak podkreślił Kaczyński, "trzeba tę sprawę podjąć choćby dlatego, aby świadomość Niemców zmienić". "My zmienimy świadomość całej Europy, bo o polskich krzywdach bardzo niewiele w Europie i USA - już nie mówiąc o innych krajach świata - wiadomo. Trzeba tę sprawę traktować jako kwestię materialną, ale także jako kwestię naszej godności i naszego usytuowania wśród narodów europejskich, bo to chodzenie na czworakach, które nam postkomunizm i jego zwolennicy ci dawni i obecni proponowali i proponują to jest rozwiązanie najgorsze z możliwych - i poniżające i nieefektywne" - ocenił.

Prezes PiS wspomniał również o wyzwaniach, których "nikt nie mógł przewidzieć". "Najpierw wielka epidemia, a później jeszcze do tego wojna i gigantyczny kryzys ekonomiczny w skali globalnej. Bo ta wojna jest z jednej strony ciągle na szczęście wojną lokalną w tym wymiarze czysto militarnym, ale z punktu widzenia jej skutków to już jest dzisiaj wojna światowa. Świat się dzisiaj np. w sferze ekonomicznej bardzo szybko zmienia właśnie ze względu na to, do czego doprowadziła ta wojna. I to jest także ogromne wyzwanie dla nas odnoszące się do wsparcia Ukrainy i tu sprawdziło się społeczeństwo, naród polski, ale też władza - polska prawica. To jest nasz wielki sukces" - podsumował.

