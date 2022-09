Prezes PiS: Reprezentujemy prawdę nie w słowach, ale w czynach

Reprezentujemy prawdę, nie w słowach, ale w czynach – podkreślił w sobotę w Nowym Sączu (woj. małopolskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał na działania rządu w przeszłości, ale także na obecne działania w związku z inflacją i wzrostem cen paliw.

"Prawda pewną siłę ma. I my, szanowni państwo, tę prawdę reprezentujemy i to reprezentujemy nie w słowach, a w czynach" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z mieszkańcami w Nowym Sączu.

Przypomniał, że spotkanie w Nowym Sączu jest 18. podczas obecnej tury jego spotkań z mieszkańcami.

"Bardzo dużo mówiłem o tym, co żeśmy zrobili, ile to pieniędzy, ile pieniędzy zdołaliśmy uratować przed gigantycznym złodziejstwem, które trwało w Polsce przez wiele lat i dzięki temu mogliśmy załatwić wiele spraw społecznych itd., itd., ale to jest sprawa - jak sądzę - znana i nie warto nieustannie powtarzać. Ważne jest to, co jest przede wszystkim przed nami" - wskazał.

"Wybory są przed nami. Będziemy decydować nie o tym, co było, bo to już się nie zmieni, ale o tym, co będzie. Warto więc wobec tego postawić pytanie: co władza robi w tej chwili, no bo czasy są rzeczywiście ciężkie, wojna, inflacja, covid, które były, no i jak wszyscy państwo pewnie wiecie ciągle jest, mniej groźny niż przedtem, ale jednak w dalszym ciągu zachorowań jest sporo. Przypomnę, że ta wielka awantura o wybory prezydenckie to się odbywała, jak wypadków covidu dziennie było kilkaset, a teraz jest kilka tysięcy. No i teraz nie ma żadnych alarmów, a wtedy uważano, że to jest przeszkoda, żeby przeprowadzić wybory, ale to już jest historia" - mówił Jarosław Kaczyński.

"Są kłopoty i jest pytanie: czy władza - jak oni twierdzą - nic nie robi, czy jednak robi? Otóż trzeba zacząć od ustalenia pewnej oczywistości: otóż władza ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych, ani nawet w Chinach, nie jest wszechmocna. Nawet w totalitarnych Chinach, olbrzymich z ogromnym, największym na świecie PKB, przynajmniej, jeśli liczyć siłą nabywczą tego PKB, też nie jest w stanie wpłynąć na różne procesy gospodarcze, które dzisiaj mają charakter globalny. Tylko być może porozumienie wszystkich rządów na świecie, a w każdym razie wszystkich rządów największych państw, najsilniejszych, mogłoby tutaj doprowadzić do jakiś zmian, ale nic takiego porozumienia nie zapowiada" - zauważył.

"Ale czy w tych ramach, w których można coś zrobić, my coś robimy?" - powiedział. "Przede wszystkim trzeba pamiętać, że władza w takim momencie jest przed decyzją następującą - mówię w tej chwili o inflacji - czy pójść na zduszenie inflacji szybkie i zdecydowane i doprowadzić do przynajmniej kilkunastoprocentowego bezrobocia, bardzo mocno uderzyć dzięki temu także w płace, bo jak jest bezrobocie to płace zaczynają spadać, bo wartość siły roboczej zaczyna być mniejsza, czy też oszczędzić społeczeństwu tego rodzaju wstrząsu" - mówił prezes PiS.

Wskazał, że "jeśli spojrzeć na pokolenie już dzisiaj w zaawansowanych latach, to tych wstrząsów gospodarczych, tych zmian lepiej gorzej, później znów trochę lepiej trochę gorzej, było już naprawdę bardzo dużo". Wspomniał lata 50., które określił, jako lata prawdziwej nędzy, czasy gomułkowskie, gdy było trochę lepiej, by znów być trochę gorzej.

"Na wsi nadal była nędza, tylko nie można było o tym mówić" - zaznaczył. "Później przychodzi Gierek, parę lat, ale tak naprawdę krótko: dwa, trzy lata, było rzeczywiście trochę lepiej. Później zachwianie, a po 1976 r. już tylko coraz gorzej i coraz gorzej. Później 80. rok, bardzo krótka chwila, coraz lepiej, tzw. wałęsówka (...), a później w dół - wielka podwyżka cen w 1982 r., po stanie wojennym gwałtowny zjazd" - wyliczał. "Później to się powolutku poprawiało, bardzo powoli, mimo że PKB od pewnego momentu zaczęło wzrastać, i to nawet były takie lata, że dosyć szybko. W 1989 r. na głowę mieszkańca to wciąż było mniej niż w 1978 r., ale jeżeli chodzi o ogólny dochód, bo ludność się zwiększyła, był duży wzrost naturalny, to osiągnęliśmy poprzedni poziom" - wyliczał.

Później - jak mówił - znów doszło do spadku. "Bezrobocie, nędza, ogromny spadek siły gospodarczej, możliwości zakupowych mieszkańców. No i później znowu w górę do drugiego Balcerowicza. Znów wstrząs, znów bezrobocie - dochodzi do prawie 20 proc. Później pewna poprawa, później znów wstrząs, znów spadek stopy życiowej oparty o 15 proc. bezrobocia" - mówił.

"Dopiero te ostatnie siedem lat to był okres mniej więcej równego wzrostu, mimo covidu, a ostatnio mimo wojny, bo my mamy ciągle wzrost PKB i wcale nie mamy spadku - żeby było jasne - siły nabywczej ludności. O tym rzadko się mówi, bo wiemy, że to ludzi denerwuje, bo jak rosną ceny, to wiadomo, że się ludzie denerwują, ale rosną też płace. I rosną dzisiaj nie wolniej niż rosną dzisiaj ceny" - wskazał.

Jak mówił, "można teraz wybrać ten wstrząs albo taką grę delikatną". "I myśmy wybrali tę drugą, właśnie dlatego, że wiemy jak wiele to społeczeństwo, także to młode pokolenie przeżyło. Nie można doprowadzić do kolejnego wstrząsu. Po prostu nie można" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

"W związku z tym bank narodowy podnosi stopy. My zwracamy się do banków państwowych, a one mają taką siłę, że jak one to zrobią, muszą to zrobić też i inne, żeby one podnosiły stopy od lokat, żeby ludziom się bardziej opłacało lokować pieniądze albo nie brać pieniędzy z banków i kupować, i by w związku z tym na rynek nie szło tak dużo pieniędzy. W ten sposób próbujemy zapobiec inflacji. Jednocześnie jest ogromna ilość różnego rodzaju przedsięwzięć: jest tarcza antyinflacyjna i różne inne przedsięwzięcia, które zmierzają w dwóch kierunkach. Po pierwsze: aby nieco złagodzić skutki inflacji, a te inne przedsięwzięcia są związane przede wszystkim z jedną kwestią z ciepłem, z tym, by obronić Polaków przed fatalną zimą, żeby Polacy zostali ogrzani" - mówił.

Wskazał, że jeśli chodzi o koniec importu z Rosji, "to nie mieliśmy innego wyjścia". "Postawiło nas to przed wielkim problemem importu paliw. I ten problem, proszę państwa też jest rozwiązywany i to na dwóch poziomach. To znaczy zarówno jeśli chodzi o dostarczenie tych paliw - tutaj największym problemem jest logistyka, tzn. ich rozprowadzenie, bo można dziś kupić węgiel na świecie, tylko trzeba go przesortować. Żeby mieć kilka milionów tego dobrego węgla dla tych, którzy opalają węglem, trzeba mieć trzy razy więcej kupionego węgla, kilkanaście milionów ton" - zaznaczył prezes PiS.

"Idziemy w tym kierunku i chcę zapewnić państwa, że jeżeli tylko (...) przekonamy obywateli do racjonalnego postępowania, czyli jak się ma tonę węgla, to tę kolejną tonę się dokupi, bo to wiadomo, że ten węgiel będzie przychodził etapami, to nikomu nie będzie zimno" - powiedział.

"Jeżeli chodzi o inne paliwa: pellet, ropę, drzewo, jeszcze inne, to wszędzie są dopłaty. Jeżeli chodzi o ciepło dostarczane z tzw. ciepłowni zawodowych, czyli tych dużych, to tutaj też zostały określone warunki dopłat różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o ceny gazu, to też jest ta oficjalna cena ustawiona przez URE na poziomie bardzo dalekim od ceny rynkowej (...). Wszystkie te mechanizmy, które były określone na pewien czas, zostały przedłużone. Wszystkie dopłaty, o których pewnie państwo słyszeli, zostały zapewnione. Wczoraj w Sejmie żeśmy uchwalili odpowiednie rozszerzenia. I to wszystko będzie kontynuowane" - poinformował. "Co więcej, będą też i nowe pomysły" zapowiedział.

Jak mówił, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pracują nad tym, by wznowić produkcję nawozów sztucznych. "Żeby rolnicy mieli za jakąś możliwą do przyjęcia cenę nawozy sztuczne, bo to jest kwestia produkcji żywności, też dzisiaj bardzo ważna" - wyjaśnił. Wspomniał też o obniżce podatku VAT na niektóre towary.

"Czynimy tutaj wszystko co można, żeby zarówno indywidualni odbiorcy energii, jak i odbiorcy zbiorowi, jest np. 23 tys. budynków różnego rodzaju użyteczności publicznej, które będą korzystały ze specjalnych przywilejów, ze specjalnych dopłat. Krótko mówiąc: czynimy wszystko, żeby to zostało załatwione" - mówił.

"My mamy na to pieniądze, bez rozbijania budżetu, bez tworzenia jakiś ogromnych deficytów. Dlaczego mamy dziś budżet, właściwie dochody budżetowe nominalnie dwa razy większe niż siedem lat temu? No właśnie dlatego, że myśmy nie pozwolili na ten wielki rabunek, na te wielkie okradania Polski, bo Polska była na gigantyczną skalę okradana i władza o tym wiedziała i to tolerowała. To też warto pamiętać" - zaznaczył prezes PiS. "Krótko mówiąc: władza tutaj swoje obowiązki wykonuje i będzie je dalej wykonywała. Można spodziewać się kolejnych decyzji i kolejnych pomysłów" - dodał.