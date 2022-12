Prezes PiS: Rosję powstrzymać może nasza własna siła i sojusz z USA

Rosjanie dziś próbują zniszczyć naród ukraiński. Pewnego dnia ogłoszą, że Polaków też ma nie być. Jedyną drogą, aby to powstrzymać, nie jest żaden projekt europejski, nie są żadne Niemcy, żadna Francja. To jest własna siła i sojusz z USA - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS na spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim mówił o tym, jak działają Rosjanie na Ukrainie. "To nie jest tylko napad na niepodległe państwo. To są także najbardziej odrażające zbrodnie popełniane na ludności cywilnej" - powiedział.

"To jest niszczenie wszystkiego tego, co służy normalnemu życiu. To jest próba stworzenia dla Ukraińców takiego potężnego egzystencjalnego zagrożenia" - dodał.

Kaczyński stwierdził, że to jest próba zniszczenia narodu. "Oni (Rosjanie - PAP) to robią wprost. Oni to deklarowali. Oni deklarowali, że Ukraińców ma nie być, bo im się to nie podoba. Pewnego dnia ogłoszą, że Polaków też ma nie być, bo to im się nie podoba" - powiedział.

"Pamiętajcie, że jedyną drogą, aby to powstrzymać, nie jest żaden projekt europejski, nie są żadne Niemcy, żadna Francja. To jest własna siła i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi" - zaznaczył Kaczyński.

Jak dodał, PiS to gwarantuje. "A oni, popierając ten tzw. projekt europejski, są w gruncie rzeczy - nawet jeśli tego wprost nie mówią - przeciwko temu, i przeciwko polskiej sile, i przeciwko temu sojuszowi, bo ten projekt zakłada radykalne ograniczenie, albo po prostu wyparcie Stanów Zjednoczonych z Europy" - mówił o opozycji prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że wobec Rosji, choć w tej wojnie okazała się słaba, Niemcy czy Francuzi dziś nic nie mogą zrobić. "Jedyną drogą jest ta, którą myśmy wybrali. Z jednej strony zbrojenia na wielką skalę, a z drugiej strony podtrzymywanie tego sojuszu. On nie jest wcale zawsze łatwy" - podkreślił.