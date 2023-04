Prezes PiS: równość jest dla nas fundamentem wspólnoty, bo wspólnota ma coś znaczyć

Równość jest dla nas fundamentem wspólnoty, bo wspólnota ma coś znaczyć; chodzi nam o to, żeby wyrównywać poziom; stąd m.in. dopłaty dla najbiedniejszych gmin. Będziemy te programy kontynuować, jak wygramy wybory - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim.

W sobotę Kaczyński wziął udział w spotkaniu PiS, na którym została zainaugurowana akcja "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". Podczas wystąpienia odnosił się do kwestii inwestycji lokalnych w regionach takich województwo lubelskie.

"Będziemy te programy kontynuować - tylko jeden warunek - musimy wygrać wybory" - zadeklarował prezes PiS. "To wodociągi, kanalizacja, różnego rodzaju instytucje kulturalne, boiska, urządzenia sportowe, urządzenia związane z korzystaniem z internetu, nowe połączenia autobusowe - to jeszcze inny program (...) - to mnóstwo różnych przedsięwzięć, które łącznie trudno zapamiętać" - wyliczał podjęte programy.

Kaczyński wskazał na dopłaty do gmin: "W 2022 roku to było 13,7 mld zł, z tego - to chciałbym podkreślić - 5,1 mld wyjęte z puli i przekazane tylko tym najbiedniejszym gminom. Duże miasta też z tych programów korzystają, ale w nieporównanie mniejszym stopniu - bo nam chodzi o to, żeby wyrównywać poziom" - oświadczył. "Ta równość to jest dla nas fundament wspólnoty, bo ta wspólnota ma coś znaczyć, to nie ma być krzyczenie od święta, że jesteśmy wspólnotą" - zaznaczył.

Prezes PiS stwierdził też, że mimo dużych wydatków podatki w Polsce "zostały bardzo wyraźnie obniżone". Wskazał na kwestię klina podatkowego - jak powiedział, w przypadku rodziny "która niewiele zarabia i ma dwójkę dzieci" klin podatkowy wynosi 1,5 proc. "Naprawdę bardzo mało. Jeśli chodzi o bogaczy, to tu ze dwa-trzy kraje mają mniejszy ten klin podatkowy niż my, ale to są bardzo niewielkie różnice. We wszystkich innych kategoriach my wypadamy najlepiej" - powiedział.

"Myśmy to wszystko zrobili, obniżając podatki - a to jest naprawdę wyczyn. (...) Myśmy nie mieli dochodów z prywatyzacji - nasi poprzednicy w latach 2007-2015 mieli całkiem spore; z dywidend - prawie ich nie pobieraliśmy, zdarzało się, ale to naprawdę niewielkie sumy, no i myśmy nikomu nie zabierali pieniędzy, a tamci zabrali z funduszy emerytalnych sto kilkadziesiąt miliardów. Gdyby tego nie zrobili, to deficyt polskich finansów publicznych byłby już powyżej konstytucyjnej granicy 65 proc. Oni zostawili nam 57 proc., a w tym roku, jak dobrze, będzie 48 proc. Czyli jeszcze do tego obniżyliśmy zadłużenie" - mówił Kaczyński.