Prezes PiS: rząd opozycji będzie rządem chaosu

Rząd opozycji nie powinien powstać, gdyż będzie to rząd chaosu i tego, co było - powiedział w sobotę w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że "tego chaosu nie dałoby się połączyć", gdyby nie przewodniczący PO Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie wskazał, że rząd opozycji nie powinien powstać, gdyż "z jednej strony będzie rządem powrotu do tego, co było", a drugiej strony "rządem chaosu". "Wyobraźcie sobie państwo rząd złożony z 11 partii. (…) Wyobraźcie sobie jak oni się będą się spierać. Już teraz się spierają. Już się kłócą. Jaka będzie konkurencja różnych ambitnych ludzi.(…) Jakie będzie rozstrzelenie tego wszystkiego" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że są tacy ludzie, którzy głoszą "idee oderwane od jakiejkolwiek rzeczywistości". "Jak to wszystko połączyć, jak to połączyć w ten sposób, żeby to mogło działać, żeby to mogło realizować jakiś program? Otóż wydawałoby się, że tego chaosu połączyć się nie da i oczywiście nie da się, ale jest człowiek, który można powiedzieć ma pewien bardzo określony program i jednocześnie pewną pozycję. Tym człowiekiem jest Tusk" - wskazał Kaczyński.

Ocenił, że obok "problemu chaosu" mamy też "problem Tuska". Zaznaczył, że z jednej strony mamy różnych polityków, którzy "nie są święci" i "nie są doskonali", ale ci którzy tworzą ekipę PiS "dotrzymują słowa". "Z drugiej strony mamy człowieka, który mówi jedno, robi drugie" - podkreślił Kaczyński.

Lider PiS odnosząc się do Donalda Tuska mówił, że w tym wszystkim "jest jednak pewna logika". "To nie jest taki człowiek, który do polityki wszedł i idzie tą drogą od wielu lat. (…) Ktoś jakby za nim stoi, ktoś nim kieruje, ktoś jest głównym punktem odniesienia, ktoś, albo jakaś grupa ludzi, a może nawet jakieś państwo, tylko, że tym państwem nie jest Polska. Tym państwem są Niemcy" - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że partia Donalda Tuska to "partia zewnętrzna". "To jest partia, która reprezentuje w Polsce interes niemiecki, a ponieważ niemiecki to, także w jakiejś mierze rosyjski" - podkreślił.

Zaznaczył, że strategia Tuska zakładała, że Polska da się podporządkować Niemcom i Rosji. "Ale było i trzecie założenie. Jest w Polsce grupa, która wyłoniła się z komunizmu. Ten komunizm w pewnym momencie zaczął przyjmować ideologię liberalną i tak powstał postkomunizm. Ci ludzie się wzbogacili, ale nieuczciwymi metodami" - przypomniał Kaczyński.

Dodał też, że Platforma Obywatelska dzieliła społeczeństwo na wielu płaszczyznach. "Bez tych podziałów, bez tego dzielenia Polaków, bez tej nienawiści, nieustannej agresji nie udałoby się tego podziału utrzymać i on (Donald Tusk) po prostu po to przyszedł, po to tutaj wrócił z UE, żeby właśnie to wszystko wywołać, żeby do takiej sytuacji doprowadzić i to samo przez się jest czymś ogromnie złym" - mówił Kaczyński.