Prezes PiS: sądy nie mogą orzekać, czy jakaś ustawa im się podoba, czy nie

Sądy nie mogą same orzekać, czy jakaś ustawa im się podoba, czy nie; muszą działać tak, by te ustawy były przestrzegane, bo inaczej podważają sam sens demokracji - powiedział w sobotę w Suwałkach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że sędziowie powinni podlegać też kontroli społecznej.

Podczas spotkania z mieszkańcami do prezesa PiS skierowano pytanie, czy ukrócone zostaną przywileje sędziów. Kaczyński odparł, ze wierzy, iż się tego doczekamy i dokona się reforma wymiaru sprawiedliwości.

Prezes PiS mówił, że parlament poprzez ustawy reguluje najbardziej istotne elementy życia społecznego. "I sąd ma obowiązek przestrzegać tych ustaw i ten obowiązek został ostatnio przez sądy, w ciągu ostatnich kilku lat odrzucony. Oni uznają zresztą jakieś inne reguły, które są wyższe ponad te ustawy. Oczywiście każdy sąd ma prawo stwierdzić, (że) ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją i zgłosić się do Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzyga, czy jest sprzeczna, czy nie jest sprzeczna" - mówił prezes PiS.

"Natomiast sądy nie mogą same orzekać, czy jakaś ustawa im się podoba, czy nie podoba, tylko muszą działać tak, by te ustawy były przestrzegane, bo inaczej podważają sam sens demokracji" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że jeżeli ci, którzy mają legitymację demokratyczną, nie mają prawa decydować o ustawach, to znaczy, że żadnej regulacji nie ma i rządzą sędziowie.

Kaczyński mówił, że to nie jest tak, że jak sędzia dostaje nominację to zstępuje na niego Duch Święty. "To jest taki sam człowiek jak każdy inny, tylko że przeszedł pewne szkolenia, jeden jest mądry, drugi mniej, jeden jest uczciwy, inny mniej, tak jak to w życiu. I ci ludzie muszą być pod pewną kontrolą. Ta kontrola jest specyficzna, instancyjna - to jest ta kontrola generalna, ale powinna być też ta szersza kontrola społeczna" - powiedział Kaczyński.