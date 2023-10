Prezes PiS: sądy są pod ewidentnym wpływem opozycji

Podczas wieczornego spotkania z członkami klubów Gazety Polskiej w Spale (woj. łódzkie) wicepremier Jarosław Kaczyński analizował różne aspekty wyników niedzielnych wyborów, m.in. wpływ opozycji na wymiar sprawiedliwości. "Sądy są pod ewidentnym wpływem opozycji" - powiedział prezes PiS.

Lider Zjednoczonej prawicy zwrócił uwagę, że podczas kampanii wyborczej ważną rolę odegrały ośrodki władzy samorządowej, gdzie często rządzi opozycja i wymiar sprawiedliwości. "Sądy są pod ewidentnym wpływem opozycji" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w piątek na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" w Spale mówił m.in. o "doktrynie Neumana".

"Doktryna Neumanna jest czymś, co w oczywisty sposób odnosi się do bardzo realnych i łatwych do zweryfikowania poprzez różne przykłady faktów" - podkreślił. Dodał, że wielokrotnie dziennikarze Gazety Polskiej byli pozywani do sądów po prostu za wykonywanie swojej pracy. "W bardzo wielu sprawach, zupełnie ewidentnych z punktu widzenia przepisów, nie warto się zwracać do sądów, bo wiadomo, że się przegra" - mówił.

Podczas spotkania z klubowiczami Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński przedstawił - jak to określił - wizję sprawowania władzy przez opozycję." Jeżeli oni nie rządzą to jest dyktatura. Demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy" - zwrócił uwagę na rozumowanie polityków opozycji. "Jest to oczywiście znaczące +wmówienie+ mediów przychylnych opozycji. Dlaczego znaczna część tych osób to +wmówienie+ przyjęła i nie weryfikuje tego?" - pytał wicepremier.

Prezes Kaczyński powiedział, że wskaźniki międzynarodowe m.in. europejskie oceniające rządy PiS pod względem gospodarczym pokazywały, na tle innych państw, poprawę sytuacji podczas sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę. "Te osiem lat, szczególnie biorąc pod uwagę ogromne kryzysy, przyniosły sukces" - podsumował Jarosław Kaczyński.