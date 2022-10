Prezes PiS: samorządy nie mogą oceniać państwa i swojego stosunku do państwa wedle tego, kto tam rządzi

Samorządy nie mogą oceniać państwa i swojego stosunku do państwa wedle tego, kto tam rządzi; to jest państwo polskie, to są polscy obywatele i mają służyć wszystkim niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne - powiedział w środę w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił w środę na spotkaniu z mieszkańcami Radomia (woj. mazowieckie), że "w tym mieście mamy przykład czegoś, co jest chorobą naszego organizmu państwowego". "Dlaczego mówię organizmu państwowego? Bo w polskiej strukturze określonej przez konstytucję, strukturze państwa, samorządy są częścią aparatu państwowego" - powiedział Kaczyński.

Jak zaznaczył, "to nie jest tak, że mamy oddzielną władzę rządową, czy państwową - jak to niektórzy mówią - i oddzielną władzę samorządową". "To jest bardzo często sugerowane w różnego rodzaju wypowiedziach, ale to jest nieprawda. W Polsce mamy władzę państwową, aparat państwowy składający się z części rządowej i samorządowej" - zaznaczył prezes PiS.

I - jak dodał - "niezależnie od tego, że są oddzielnie wybierane w innych wyborach i że układy polityczne, konstrukcje polityczne w poszczególnych miejscach są różne - można powiedzieć nawet bardzo różne, w polskich warunkach, to jednak zadanie jest wspólne".

"Zadaniem jest działanie na rzecz społeczeństwa. Działaniem jest wykorzystywanie wszystkich szans tych, które płyną - można powiedzieć z zewnątrz, z centrali, a dzisiaj takie szanse w postaci pieniędzy płyną i to szeroką - można powiedzieć strugą - jak i tych, które mają charakter zupełnie lokalny" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że jest w Polsce bardzo dużo dobrych samorządów. "Ale są też i takie, które działają tak, jakby po pierwsze były poza państwem, ale jakby więcej, jakby były przeciwko temu państwu" - podkreślił.

Jego zdaniem, "samorządy nie mogą oceniać państwa i swojego stosunku do państwa wedle tego, kto tam rządzi". "To jest państwo polskie, to są polscy obywatele i mają służyć wszystkim niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne" - zaznaczył Kaczyński. "Taki jest sens istnienia samorządów i taki jest sens istnienia demokratycznej władzy" - dodał.

Kaczyński ocenił, że "dziś mamy z tym ogromne kłopoty". "Bo, jak można odnaleźć jakiś wspólny mianownik tego wszystkiego co robi, a raczej nie robi, tutaj prezydent (Radomia) Radosław Witkowski. Oczywiście ma różne uzasadnienia, że inflacja, że on nie może, że teraz to ma za mało, że trzeba mu dodać" - mówił prezes PiS.

"Otóż szanowni państwo, wydaje mi się, że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby pokazać, że w Polsce jest źle, czyli żeby działać przeciwko władzy centralnej, bo ona jest głównie oceniania jako ta, która odpowiada za całość, za wszystko co, się w kraju dzieje" - podkreślił Jarosław Kaczyński.