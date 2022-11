Prezes PiS: Spotkało nas wiele nieszczęść, ale daliśmy radę

Spotkało nas wiele nieszczęść, które spadły na Polskę, ale daliśmy radę z covidem, z kryzysem związanym z wojną i z problemem inflacji, bo nie podjęliśmy decyzji, po których inflacja by spadła, ale bezrobocie by gwałtownie wzrosło - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ta inflacja minie - dodał.

W sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju prezes Prawa i Sprawiedliwości mówiąc, że o wygranych wyborach parlamentarnych w 2015 r. powiedział: "wypracowaliśmy sobie to zwycięstwo, ten sukces". "Później realizowaliśmy to, co żeśmy zapowiedzieli, że zrealizujemy" - dodał. Przypomniał też drugie z rządu wygrane wybory. Wskazał na rekordowy wynik ugrupowania.

"W tym kolejnym okresie, w kolejnych czterech latach, spotkało nas wiele nieszczęść, które spadły na Polskę, jak i na inne kraje, zupełnie bez naszej winy, bez jakiegokolwiek naszego udziału: to jest covid - daliśmy sobie radę i w sferze medycznej i w sferze ekonomicznej, obroniliśmy Polskę przed bezrobociem. Następnie kryzys związany z wojną - daliśmy sobie radę, jako sojusznik wspierający Ukrainę, podejmowaliśmy tutaj decyzje odważne, ale także rozważne" - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Daliśmy sobie proszę państwa jak dotąd radę - choć to może państwa zaskoczyć, być może nawet oburzyć to powiem - z problemem inflacji. Nie podjęliśmy decyzji, które doprowadziłyby do tego, że inflacja by, co prawda trochę spadła, może nawet wyraźnie, ale nie tak radykalnie, nie sądźcie, żeby spadła tam do 5 czy 4 proc., natomiast bezrobocie by gwałtownie wzrosło. Mielibyśmy już czwarty szok bezrobocia w Polsce po 1989 r." - wskazał.

Jak mówił, "dla starszych byłby to jeszcze kolejny szok, bo przecież w okresie komunistycznym też te szoki były, co prawda nie bezrobocia, ale też potężne szoki ekonomiczne, gwałtowne obniżenie stopy życiowej."

"Otóż, proszę państwa, ta inflacja minie. My mamy dobre wyniki jak na te czasy ekonomiczne. Nie mamy bezrobocia - mamy drugie miejsce w Europie" - podkreślił prezes PIS.

"Unia Europejska nas swoimi różnymi tam zabiegami - już nie będę opowiadał szczegółów - zepchnęła z drugiego na czwarte doliczając po prostu do bezrobocia rolników z niewielką ilością ziemi, ale z powrotem żeśmy to drugie miejsce odzyskali i naprawdę ten wskaźnik europejski 2,6 to jest wskaźnik, który oznacza, że bezrobocie jest w gruncie rzeczy zjawiskiem marginalnym i przynajmniej jesteśmy bliscy tzw. bezrobocia naturalnego, związanego ze zmianami miejsc pracy, jakimiś chwilowymi rezygnacjami z pracy, itd., musi się zdarzyć w każdym normalnie zorganizowanym kraju" - wyjaśnił. "Czyli krótko mówiąc: tu też żeśmy się sprawdzili" - podsumował.

Jednocześnie wskazał, że "sytuacja społeczna jest dziś trudniejsza niż była kiedyś i ten postęp jest jakby mniej odczuwalny, a często nawet jest odczuwalny - co w tych ostatnich miesiącach, jeszcze w ostatnim roku - jako pewne cofanie się". "Więc zadanie mamy trudniejsze. Zadanie mamy trudniejsze, bo nasi wyborcy muszą zrozumieć, że myśmy uczynili wszystko, no prawie wszystko - bo nikt powtarzam nie jest tutaj doskonały, każdy popełnia jakieś błędy - żeby doprowadzić do tego, by przejście przez ten piekielnie trudny czas było dla naszego społeczeństwa jak najłagodniejsze, żeby ta polityka sprawiedliwego społeczeństwa była podtrzymana" - mówił Kaczyński.

"I nam się to udaje" - stwierdzi. "Spadek siły nabywczej Polaków jest minimalny, niestety dotyczy głównie emerytów. W największym stopniu dotyczy w każdym razie dotyczy emerytów, ale tu podejmiemy w krótkim czasie, od nowego roku, różne działania. Będą aż trzy działania, które z całą pewności tę sytuację w znaczący sposób poprawią" - zapowiedział.

"przekonywanie społeczeństwa jest niełatwe stąd ogromna rola wysiłku każdego, nie tylko członka, ale i sympatyka Prawa i Sprawiedliwości w takich zwykłych ludzkich rozmowach: w rodzinie, wśród znajomych, wśród przyjaciół, a nawet z osobami, które spotyka się okazjonalnie. Każdy głos jest dzisiaj ważny. Różnica, która zdecyduje może być naprawdę niewielka. Musimy także i tego wysiłku dokonać" - wskazał. Jak mówił, z różnych źródeł wynika, że jest to wysoce efektywne. "Wśród autorytetów, jakie uznają Polacy, autorytety przyjaciół, znajomych są cenione wysoko. Więc trzeba o tym pamiętać" - mówił prezes PiS.

"Prawie każdy z nas ma jakąś możliwość przekonania kogoś i spośród tych, którzy po prostu są dziś niezdecydowani - to jest bardzo duża grupa - i spośród tych, którzy są nawet zdecydowani przeciw nam, ale nie są tak zamknięci w sobie, zamknięci w tej niechęci czy w zgoła nienawiści do nas, żeby nie można było z nimi rozmawiać" - dodał.

"Nasza polityka jest niewątpliwie korzystna dla ogromnej większości Polaków i to Polscy powinni sobie uświadomić. I to jest na prawdę bardzo, bardzo ważne" - wskazał.

Jarosław Kaczyński zaapelował też o inne formy zaangażowania w wybory, takie jak 70-tysieczny korpus ochrony wyborów. "Chodzi o to by wykonywać zgodnie z Kodeksem wyborczym zadania przewidziane przez prawo, nie chodzi o korpus takich, co będą stali pod lokalami wyborczymi, ewentualnie bili się z KOD-owcami. Jak KOD-owcy będą rozrabiać to od tego jest policja" - zaznaczył.

"Natomiast nam chodzi o to, by w każdym lokalu wyborczym przez 24 godziny, czy prawie 24 godziny, w każdym okręgu wyborczym, rozumianym jako okręg wyborczy do Sejmu, było biuro kontroli wyborów Zjednoczonej Prawicy, żeby ono miało kontakt z tymi wszystkimi, którzy będą w komisjach obwodowych, żeby każda nieprawidłowość była meldowana, a informacja przekazywana do naszego biura centralnego, ono też powinno istnieć i na pewno będzie istniało" - wyjaśnił. Jak mówił biura mają być zaś w kontakcie z wojewódzkimi komisjami wyborczymi i Państwową Komisją Wyborczą.

"Chodzi o to, by po prostu nadużycia były bardzo utrudnione" - powiedział. "To jest trudne. Myśmy to już dwa razy planowali. Za każdym razem wyszło to tylko częściowo. Tym razem musi naprawdę wyjść" - podkreślił prezes PiS.

Podał, że "w wielu miejscach szefowie tych naszych nowych okręgów wyborczych (...) zdołali już zgromadzić już połowę tej liczby osób, która jest przewidziana dla danego okręgu". "Jest jeszcze dużo czasu, naprawdę w każdym okręgu taką liczbę ludzi można zgromadzić, przeszkolić i zmotywować, do tego by poświęcili te dwadzieścia kilka godzin poświęcić" - ocenił.

"My się postaramy, by zmiany w prawie wyborczym sprzyjały kontroli wyborów, sprzyjały temu, by np. nie liczono głosów w oddzielnych częściach, by to było liczone wspólnie, żeby to było robione tak, by naprawdę trudno było oszukiwać. My nie chcemy oszukiwać. My boimy się oszustwa z tamtej strony. My się boimy jakby psychicznego nacisku ze strony KOD-owców i ludzi, którzy będą w komisjach wyborczych, żeby oni nie próbowali wymuszać wręcz akceptacji dla fałszerstwa w trakcie tych momentów decydujących, czyli tych momentów, kiedy głosy będą liczone" - powiedział.

"Krótko mówiąc potrzebny jest nasz wielki wysiłek, my bez tego wielkiego wysiłku, a partia naprawdę tu się nie będzie oszczędzała i kierownictwo partii też się nie będzie oszczędzało, tych wyborów nie będziemy mogli wygrać. Natomiast przy takim wysiłku mamy wielkie szanse i jeżeli ktoś tego nie wie, bo w telewizji, szczególnie tamtej słychać, że oni już wygrali, to w nieco poważniejszych publikacjach tamtej strony jest to ostrzeżenie, że jeszcze żeśmy nie wygrali. Jeszcze nie wygrali i nie wygrają, ale tylko dzięki nam" - podsumował.