Prezes PiS: sprzedaż bezpośrednia jednym z pomysłów na aktywizację polskiego rolnictwa

Jednym z pomysłów na aktywizację, poprawę sytuacji polskiego rolnictwa jest sprzedaż bezpośrednia - powiedział w Sieradzu (woj. łódzkie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jednym z pomysłów na aktywizację, poprawę sytuacji polskiego rolnictwa jest to sprzedaż bezpośrednia" - powiedział Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Sieradza.

Jak wskazał, do tej sprzedaży muszą być zapewnione "techniczne warunki".

"Choćby ta sprzedaż kartofli. Też jest ważna, bardzo wielu ludzi kupuje kartofle na zimę. I to jest taka polska tradycja. Więc możliwość sprzedawania tego nie przy drogach - bo to się (...) często zdarza, ale właśnie na takich rynkach - to będzie z korzyścią dla mieszkańców - bo ceny są umiarkowane (...), a kartofle naprawdę lepsze niż te, które później można kupić w sklepach" - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, sprzedaż bezpośrednią "myśmy umożliwili najpierw w zakresie województwa, później szerzej". "W tej chwili bardzo duża pula tej sprzedaży jest w tej chwili w ogóle nieopodatkowana, poza jakimiś minimalnymi opłatami" - powiedział prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, sprzedaż bezpośrednia rolników, nie do końca jest wykorzystywana. "W tym jest jeszcze bardzo duży potencjał, ale to powinno być inicjatywa rolników, ale też inicjatywa ze strony władz samorządowych" - powiedział.