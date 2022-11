Prezes PiS: Stworzyliśmy zupełnie nową rzeczywistość

Stworzyliśmy zupełnie nową rzeczywistość, ale ona jest nieustannie atakowana i kontestowana przez wyrosłe z PRL przemalowane elity; celem naszych wrogów zawsze była lumpenproletaryzacja naszego kraju - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Gliwicach.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości był w Gliwicach

W niedzielę w Gliwicach Kaczyński spotkał się z sympatykami i działaczami. Podczas wystąpienia poruszył temat finansowania polityki społecznej w Polsce w ostatnich latach.

"Pieniędzy nie było, myśmy je znaleźli. Znaleźliśmy je dzięki temu, że umożliwiliśmy dalszy rabunek finansów publicznych, rabunek naprawdę na ogromną skalę, który był strukturalną częścią tamtego ustroju gospodarczego i społecznego" - stwierdził Kaczyński. Dodał, że rząd PiS pokazał, iż można to zmienić, że "można prowadzić bardzo aktywną politykę społeczną i można radykalnie zwiększyć wydatki na takie dziedziny, jak służba zdrowia (...), polityka społeczna - jeżeli połączyć te dziedziny, to już będzie wzrost o około 150-160 mld złotych".

Kaczyński wylicza, co rząd PiS robi aby modyfikować realia gospodarczo-społeczne

Dodał, że oprócz tego rząd wymusza wzrost płac, poprzez zabieganie o utrzymanie niskiego bezrobocia, a także poprzez decyzje administracyjne o zwiększaniu minimalnych wynagrodzeń. Jak mówił, środki znalazły się także na dofinansowanie działalności społecznej i kulturalnej. "Tworzymy pod tym względem zupełnie nową sytuację i walczymy o to" - stwierdził prezes PiS.

"Krótko mówiąc, stworzyliśmy zupełnie nową rzeczywistość; ta rzeczywistość jest nieustannie gwałtowanie atakowana i kontestowana na najróżniejsze sposoby" - mówił, wskazując na elity "wyrosłe z PRL i później przemalowane". "Dziś trzeba o tym pamiętać, że nawet ci, którzy rzeczywiście się zasłużyli i rzeczywiście przez jakiś czas cierpieli, nie mogą w żadnym razie odwoływać się do tego, co działo się przed kilkudziesięciu laty, by dziś szkodzić Polsce i polskiemu narodowi, i stawać w jednym froncie z byłymi członkami KC PZPR i byłymi sekretarzami Biura Politycznego, byłymi oficerami, którzy popierali stan wojenny (...), bo życie człowieka jest całością - można ocenić je, kiedy jest się w późnym wieku lub gdy ktoś odszedł" - podkreślił Kaczyński.

Jak ocenił, postawa przedstawicieli takich elit jest "haniebna". "Haniebne jest także (...) redukowanie polskiego języka w życiu publiczny, polskich zachowań w życiu publicznym, co przecież przenosi się często na prywatne, do poziomu tych najbardziej pozbawionych kultury, najbardziej prymitywnych grup społecznych - lumpenproletaryzcja naszego kraju, to zawsze był cel naszych wrogów" - dodał Kaczyński.