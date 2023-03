Prezes PiS: to zwykli Polacy przekazują nam prawdziwą wiedzę o potrzebach narodu

To zwykli Polacy w rozmowach przekazują nam prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu; na podstawie tej wiedzy można tworzyć programy i je realizować z dużym sukcesem i zmieniać Polskę - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wygłosił oświadczenie w siedzibie partii w Warszawie, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów jego rządu, oraz najważniejszych polityków PiS. Kaczyński mówił o programie partii i planowanej serii spotkań polityków z wyborcami w całym kraju.

"Nasze programy, poważne i później realizowane programy, zawsze powstawały po długiej rozmowie z Polakami, w różnych okolicznościach, różne mieliśmy możliwości, ale ta rozmowa była zawsze. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, różnego rodzaju także obawami, a nawet frustracjami - to ci, którzy przekazują nam tę prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu; to są ci, którymi poglądami i potrzebami musimy się kierować" - powiedział Kaczyński.

Jak wskazał, politycy PiS muszą "wiedzieć, jak to zrobić". "Uporządkować, jak zmienić to w coś, co jest potem wykonalne" - dodał prezes PiS. "To, co czyniliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat, a także w ciągu tych dwóch lat w latach 2005-2007, pokazywało, że takie programy można przygotować na podstawie tych rozmów, i można je realizować. Z dużym sukcesem, ale jak to zwykle w życiu bywa, szczególnie w życiu społecznym, nie stuprocentowym, wprowadzać je w życie i zmieniać Polskę" - ocenił Kaczyński.

"Mogę uczciwie powiedzieć, że po roku 2015 była już taka zmiana, że ten realny ustrój społeczno-gospodarczy Polski w ciągu tych lat się zmienił. Mechanizm eksploatacji części społeczeństwa i przejmowania w sposób nieuprawniony dóbr przez inną, dużo mniejszą, uprzywilejowaną część, został może nie do końca jeszcze zlikwidowany, ale w każdym razie radykalnie ograniczony. Będziemy w tym kierunku iść w dalszym ciągu" - oświadczył prezes PiS.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że do świąt Wielkanocy planowanych jest kilkaset spotkań, w tym z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.