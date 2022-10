Prezes PiS: trzeba przekonywać ludzi, którzy są po tamtej stronie, ale nie dali się ponieść nienawiści

Tych ludzi, którzy nie dali się ponieść skrajnej nienawiści, a są po tamtej stronie, jest sporo. Trzeba ich przekonywać. To jest zadanie każdego z nas. Każdego, kto nie chce, żeby w Polsce doszło do naprawdę wielkiego nieszczęścia - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Kraśnika.

Lider PiS podczas niedzielnego spotkania powiedział, że ich oponenci polityczni twierdzą, że w Polsce jest dyktatura. "Jednocześnie jest potężna opozycja, która się nazywa totalną, bezpośrednio współpracuje z innymi państwami, na forum Parlamentu Europejskiego głosuje bardzo często przeciwko elementarnym polskim interesom, wzywa do tego, żeby Polsce nie dawać pieniędzy i funkcjonuje legalnie, nikt jej nie prześladuje. Bardzo często organizuje agresywne demonstracje, różnego rodzaju ataki, policjanci zachowują się, łagodnie mówiąc, jak trusie w stosunku do tych demonstrujących. Bardzo rzadko się zdarza, żeby w końcu, już bardzo prowokowani podejmowali jakiekolwiek działania" - zwrócił uwagę Kaczyński.

Pytał, w jakiej dyktaturze na świecie działa taka opozycja i to opozycja, która mówi, że za chwilę przejmie władzę. "W jakiej dyktaturze na świecie, proszę mi powiedzieć, jest tak, że opozycja działa legalnie, z pełną swobodą ogłasza, że jest totalna i jednocześnie dąży do zdobycia władzy i twierdzi, że tą władzę przejmie? Uczciwie mówiąc, w ramach mechanizmu demokratycznego, może ją przejąć" - mówił prezes PiS.

"Ale to nie wszystko. Przecież opozycja w Polsce ma wielki kawał władzy, jeżeli wziąć pod uwagę, że w Polsce przecież administracja państwowa składa się z rządowej i samorządowej, to w tej samorządowej ogromną część władzy, szczególnie w dużych miastach, i w ogóle w miastach, ma opozycja, czyli we władzy uczestniczy. I to powtarzam władzy często bardzo mocniej. Znów pokażcie mi państwo dyktaturę czy system autorytarny, gdzie tak jest. Nigdzie tak nie ma i po prostu nie może być, bo to jest sprzeczne z samą definicją tego ustroju" - wskazał Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że opozycja, jeżeli chodzi o środki masowego przekazu ma "zdecydowaną przewagę". "Gdzie tak jest, żeby w państwie, nawet miękkiego autorytaryzmu, przewaga w mediach była po stronie przeciwników władzy" - dodał.

Zastanawiał się, "w jakim to systemie dyktatorskim sądy są podporządkowane opozycji". "Tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć, kompletnym idiotą może uwierzyć, że w Polsce jest dyktatura, a wielu wierzy" - powiedział prezes PiS.

Jak mówił, "tych ludzi, którzy nie dali się jednak ponieść skrajnej nienawiści, a są po tamtej stronie, jest sporo". "Trzeba ich przekonywać. To jest zadanie każdego z nas. Każdego, kto nie chce, żeby w Polsce doszło do naprawdę wielkiego nieszczęścia. To jest wielka potrzeba chwili obecnej, bo do tych gróźb, które wiszą nad Polską trzeba dołączyć jeszcze jedną, taką naprawdę strasznie poważną, otóż nam po prostu grozi w tej chwili utrata niepodległości" - ocenił.

"Jeżeli koncepcja, którą Niemcy głoszą wprost, wcześniej ją realizowali, ale nie głosili wprost, mówię o pani Merkel, a obecny kanclerz Niemiec Scholz już to mówi wprost, że ma powstać państwo europejskie, pod przywództwem Niemiec i to zapewni Niemcom znacznie światowe. To oznacza, że my i inne narody Europy, może wyjąwszy Francję, która też chce w tym uczestniczyć, tak naprawdę niepodległość i tak już mocno ograniczoną przez działanie Unii Europejskiej, stracą" - wskazał.