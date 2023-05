Prezes PiS: Trzeba w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe; musimy też mieć własną atomistykę

Trzeba w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe na różnych poziomach; ono zostało radykalnie zredukowane; musimy też mieć własną atomistykę - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji partii rządzącej.

W weekend z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz najważniejszych polityków ugrupowania odbywa się w Warszawie konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Podczas wydarzenia, w trakcie którego odbyło się 10 paneli tematycznych dotyczących m.in. gospodarki, kwestii społecznych, energetycznych oraz obronności "wykuwano" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory.

Prezes PiS podkreślał w swoim wystąpieniu wagę edukacji i zasobów ludzkich. "Chodzi o to, by w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe, na różnych poziomach. Ono zostało radykalnie zredukowane, a tu będziemy mieli wielkie potrzeby. I te potrzeby to jest także element naszego rozwoju i możliwość budowania tego zasobu, który jest w ludzkich głowach, ludzkich umiejętnościach, w których w wielu dziedzinach straciliśmy w ciągu ostatnich 30 przeszło lat" - powiedział.

Mówił, że były dziedziny, które w minionym systemie istniały, a obecnie - jak ocenił - nie istnieją, m.in. atomistyka.

"Musimy mieć własną atomistykę, bo sama obsługa tego wszystkiego, co chcemy w Polsce budować, musi być polska, jeśli to nie ma być nowy element naszej zależności, a my tych zależności nie chcemy" - oświadczył Kaczyński.

Podkreślił, że "tam, gdzie są sprawy zasadnicze, odnoszące się do bezpieczeństwa, tam musimy być samodzielni".