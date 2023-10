Prezes PiS: Tusk był proniemiecki; nie ochroniłby nas przez zalewem ukraińskiego zboża

Szef PO Donald Tusk z całą pewnością nie powstrzymałby wojny, był proniemiecki; on z całą pewnością nie ochroniłby nas przez zalewem ukraińskiego zboża - powiedział w poniedziałek w Przysusze (Mazowieckie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że trzeba mieć odwagę, by przeciwstawić się Niemcom i Unii Europejskiej.

Prezes PiS podczas spotkania w Przysusze mówił, że Donald Tusk "z całą pewnością nie powstrzymałby wojny, był proniemiecki".

"Für Deutschland, czyli dla Niemiec. Te słowa bardzo często powtarzał. Otóż on z cała pewnością nie ochroniłby nas przed zalewem ukraińskiego zboża, bo na to trzeba było mieć odwagę - by przeciwstawić się Niemcom, by się przeciwstawić Unii Europejskiej. Czasem trzeba. Jak chodzi o sprawy najważniejsze, to trzeba. I to zrobiliśmy" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że Polska pomagała i pomaga Ukrainie, ale "w tej zawartej niejako w naszych umysłach - bo nie na papierze - umowie nie było tego, że przy tej okazji mamy zrujnować polskie rolnictwo. My polskiego rolnictwa zrujnować nie damy".

Podkreślił, że nawet wtedy, "jeżeli ta wojna się skończy i będziemy mogli w końcu ułożyć dobrze - bo tego chcemy przez cały czas - stosunki z Ukrainą - to z całą pewnością w ramach tego traktatu interesy polskiego rolnictwa muszą być całkowicie zabezpieczone. I będą" - zaznaczył.