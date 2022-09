Prezes PiS w najbliższy weekend odwiedzi Małopolskę i Podkarpacie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od najbliższego weekendu wznawia objazd po kraju. W sobotę spotka się z mieszkańcami Nowego Targu i Nowego Sącza, z kolei w niedzielę odwiedzi Mielec oraz Stalową Wolę - zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik ugrupowania Radosław Fogiel.

"Prezes, tak jak zapowiadał, z początkiem września wraca na trasę po wakacyjnej przerwie. W ten weekend odwiedzi Nowy Targ i Nowy Sącz, a także Mielec oraz Stalową Wolę" - powiedział Fogiel.

Przypomniał jednocześnie, że do przyszłorocznych wyborów lider PiS chce odwiedzić wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę ugrupowania.

Na początku czerwca PiS zorganizowało konwencję, na której lider ugrupowania Jarosław Kaczyński oświadczył, że nikt nie opowie Polakom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy, lepiej niż politycy jego ugrupowania. "Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" - wezwał Kaczyński.

"Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda" - dodał prezes PiS.