Prezes PiS: w naszych planach jest żłobek oraz karetka pogotowia w każdej gminie

W naszych planach jest żłobek w każdej gminie, karetka pogotowia w każdej gminie - powiedział w poniedziałek w Przysusze (woj. mazowieckie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że PiS myśli zarówno o problemach wielkich, ale też mniejszych, lokalnych, jak np. wsparcie dla producentów malin.

Podczas konwencji w Przysusze prezes PiS stwierdził, że gdyby rządy PO-PSL trwały, los polskiej wsi i los Polski Wschodniej byłby bardzo ciężki.

Jak mówił, koncepcja rozwojowa tamtych rządów zakładała rozwój najpierw tylko kilku wielkich miast, a cała reszta kraju miała powoli, później dochodzić do podobnego poziomu. "To się nigdzie na świecie nie udało. Nie udałoby się także w Polsce. Odrzuciliśmy to z całą mocą, realizujemy inną politykę" - zaznaczył Kaczyński.

Jak wskazał, w planach PiS jest min. "żłobek w każdej gminie". "W każdej gminie chcemy mieć karetkę pogotowia, albo przynajmniej wóz, który bardzo szybko dowiezie poważnie chorego do szpitala.(...) Myślimy o problemach wielkich, tych trudnych, ale także o problemach lokalnych, tych mniejszych" - mówił prezes PiS.

Jako przykład podał skup po niskich cenach malin w województwie lubelskim. "Czy myślicie, żeśmy o tym zapomnieli? Nie. Ci, którzy zostali skrzywdzeni podczas sprzedaży, dostaną pomoc od państwa, a tej pomocy w wielu innych dziedzinach było naprawdę wiele" - powiedział wicepremier.