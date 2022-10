Prezes PiS: W pewnym sensie wolności i poczucia swobody na uczelniach było więcej, gdy studiowałem

Jak słyszę o niektórych rzeczach, które dzieją się dzisiaj na uniwersytecie, to czasem mam wrażenie, że w latach, kiedy studiowałem, to w pewnym sensie - bo wtedy był komunizm - tej wolności, poczucia swobody było więcej, niż dziś - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Puławach (Lubelskie).

W środę, podczas spotkania w Puławach, Jarosław Kaczyński mówił miedzy innymi o szkolnictwie wyższym.

"My chcemy uczelni, które będą zgodne z tradycja akademicką, tą, która kształtowała się jeszcze w średniowieczu, bo to naprawdę stara instytucja i taka właśnie typowo europejska, typowa nasza i typowo przy tym chrześcijańska - szkoły wyższe były całe wieki bardzo blisko związane z Kościołem (...) Krótko mówiąc (chcę - PAP), żeby to było podtrzymane, żeby ten atak lewicy, która odbiera wolność i po prostu robi młodym ludziom wodę z mózgu, (...) żeby ten atak został odparty" - powiedział prezes PiS.

"To jest coś, co może niektórych z państwa zaskoczy, ale jak ja słyszę o niektórych rzeczach, które dzieją się dzisiaj na uniwersytecie, to czasem mam takie wrażenie, że w latach, kiedy studiowałem - a to naprawdę już bardzo odległe lata - '67-'71, czyli już przeszło pół wieku temu, (...) że wtedy - w pewnym sensie, bo oczywiście wtedy był komunizm, ale w pewnym sensie - tej wolności, tego poczucia swobody było więcej, niż dziś, mimo że był to okres marca 1968 r. i okres pomarcowy - taki smutny okres na uczelniach" - ocenił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński wspominał także, że w okresie lat '70 przez pewien czas wykładał na uczelniach "to w oczywisty sposób można powiedzieć, że było tej swobody pod wieloma względami więcej."