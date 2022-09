Prezes PiS: w Polsce trzeba wiele odbudować; będzie zwiększenie funduszu konserwatorskiego

O potrzebie odbudowy zabytków w Polsce i zwiększeniu funduszu konserwatorskiego, o znaczeniu domagania się reparacji od Niemiec, ale też o konieczności przedłużenia i wyczerpania bonu turystycznego mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński dla TVP Kraków i TVP Rzeszów.

Wieczornego wywiadu szef Prawa i Sprawiedliwości udzielił telewizji publicznej w zamku w Baranowie Sandomierskim. Obiekt kilkanaście lat temu wystawiony był na sprzedaż.

"Jestem rad z tego, że to się jednak nie udało, że to pozostało w polskich rękach" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak podkreślił, obecny rząd idzie inną drogą niż poprzednicy. "Chcemy, żeby zabytki były w polskich rękach i, co więcej, chcemy, by te zabytki były odnawiane, a tam gdzie to jest potrzebne - wręcz odbudowywane" - mówił prezes PiS.

Zapowiedział również, że wynoszący do tej pory ok. 300 mln zł rocznie fundusz konserwatorski, teraz będzie wynosił ok. 3 mld zł.

Według szefa PiS w Polsce trzeba odbudować wiele zabytków zniszczonych w czasie wojny. "To trudne, wielkie zadanie(...), ale dla zamożnego, a sądzę, że już niedługo będziemy zamożnym państwem, do wykonania" - mówił Kaczyński, dodając, że jest kryzys, ale "to zawsze w pewnym momencie przechodzi".

Dodał także, że w Polsce zabytków jest mało w porównaniu z krajami południowymi i zachodnimi. "Nie zawsze tak było" - podkreślił.

Pytany o wnioski ze swoich ostatnich wizyt - w sobotę prezes PiS odwiedził Małopolskę, w niedzielę Podkarpacie - odpowiedział, że mniej mówi o osiągnięciach ostatnich siedmiu lat, a koncentruje się na przekazie, jak rząd reaguje na poważny kryzys, jaki przyszedł z zewnątrz. Chodzi m.in. o ogrzewanie domów w zimie.

Mówiąc o tym, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo, zaznaczył, że przygotowywany jest program dający rolnikom możliwość zakupu nawozów po przystępnych cenach. Zdaniem prezesa warto byłoby wznowić produkcję nawozów.

Ustosunkowując się do pomysłu PSL o wprowadzeniu kaucji za zboże ukraińskie eksportowane do Polski, prezes PiS zaznaczył, że "zboże wjeżdża do Polski nie po to, żeby w Polsce tworzyć konkurencję cenową dla naszego zboża, ale po to, żeby być wyeksportowanym dalej".

"To jest czasem przechowywane, głównie kukurydza, w naszych magazynach. Skądinąd ona będzie miała swoje przeznaczenie, jeśli kiedyś będzie trzeba, dla produkcji - może trochę zaskakującej - bo dla produkcji czegoś w rodzaju pelletu, bo ona jest wydajna energetycznie" - mówił prezes. Jak podkreślił, trzeba pomagać eksportować zboże, "bo Rosjanom chodzi o wywołanie kryzysu światowego".

Kaczyński pytany o brak refinansowania przez UE pomocy, jaką Polska niesie uchodźcom, odpowiedział, że "Unia Europejska, a dokładnie czynniki kierownicze, a jeszcze dokładniej Niemcy, chcą zmienić rząd w Polsce, żeby zrealizować swoje imperialistyczne plany". Z punktu widzenia moralnego i prawnego - jak zaznaczył prezes PiS - te pieniądze Polsce się należą. "UE powinna być zreformowana" - ocenił Kaczyński.

Komentując swój planowany udział w forum ekonomicznym w Karpaczu w nadchodzącym tygodniu, prezes PiS zauważył, że kraje karpackie nie mają dostatecznej siły przebicia, ponieważ nie są odpowiednio zintegrowane. Zdaniem Kaczyńskiego Europa Środkowo-Wschodnia powinna być "całością ekonomiczną" - chodzi m.in. o połączenia drogowe, kolejowe, światłowodowe i o rurociągowe.

Prezes PiS, dopytywany o zapowiedzi domagania się reparacji wojennych od Niemiec, podkreślił, że chodzi nie tylko o uzyskanie odszkodowań, ale też o "aspekt poznawczy" - o to, by Europa, USA, świat i sami Niemcy dowiedzieli się, jaka była skala zniszczeń w Polsce w czasie wojny. Uzyskanie odszkodowań będzie - ocenił prezes - operacją wieloletnią. Jak dodał, dobrze, że opozycja nie powiedziała nie w tej kwestii, ponieważ zjednoczona Polska jest silna.

"Zobaczymy, będzie kwestia uchwały Sejmu na najbliższym posiedzeniu. Podejmiemy niedługo działania w sferze dyplomatycznej" - zapowiedział Kaczyński.

Na koniec wywiadu prezes PiS został zapytany o sprawę bonów turystycznych, których na samym Podkarpaciu nieaktywowanych jest jeszcze ponad 30 tys. Czas na wykorzystanie tego dofinansowania upływa 30 września.

"Trzeba przedłużyć i wyczerpać do końca" - mówił o bonie turystycznym prezes PiS. Jak uzasadniał, bon daje szansę na wypoczynek i zwiedzenie Polski dla wielu rodzin, których nie było stać na to, ale i są tacy - jak ocenił - dla których wartość bonów nie ma znaczenia. "Bony dostawali wszyscy" - wskazał Kaczyński. Zwrócił też uwagę na rolę tego programu dla wsparcia turystyki. W Sejmie jest projekt przedłużenia projektu.