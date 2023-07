Prezes PiS: w przyszłości świadczenie wychowawcze zapewne znowu będzie podwyższone

Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł to konieczność; w przyszłości, ta suma zapewne znowu będzie podwyższona” – stwierdził w wywiadzie dla „Super Expressu” wicepremier Jarosław Kaczyński.

"Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną taką nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku. Ta podwyżka była konieczna" - ocenił.

"W przyszłości, ta suma zapewne znowu będzie podwyższana" - stwierdził J. Kaczyński.

Lider PiS ocenił, że 500 plus to "wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację wielu rodzin". "Poziom życia znacznie się za naszych rządów podniósł" - zaznaczył.