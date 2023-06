Prezes PiS w sobotę na Podkarpaciu będzie mówił o trasie Via Carpatia

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę złoży wizytę w województwie podkarpackim, gdzie w ramach "Trasy Dotrzymanego Słowa" będzie mówił o inwestycji dotyczącej Via Carpatii. Jak ocenił dla PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek, Via Carpatia ta to wielka szansa rozwojowa dla regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Lider PiS przed tygodniem zainaugurował kampanijną akcją pod hasłem "Trasa dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości", podczas której politycy partii rządzącej przypominają o przedsięwzięciach, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach przez rząd PiS.

W sobotę prezes Kaczyński w ramach tej akcji odwiedzi Podkarpacie, gdzie na godz. 12.30 zaplanowano konferencję prasową, w której udział weźmie także europoseł PiS Tomasz Poręba oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia tempa. Do jesiennego zwycięstwa wyruszyliśmy na +Trasę Dotrzymanego Słowa+. Dzisiaj czas na kolejną ważną inwestycję, która latami była blokowana przez polityków Platformy: Via Carpatia" - powiedział PAP Bochenek.

Jak dodał, że koncepcja tej inwestycji drogowej, zapowiadana i przygotowana przez b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, po dojściu do władzy PiS w 2015 r., zaczęła się materializować.

"Via Carpatia to wielka szansa rozwojowa dla całego regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. To lepsze warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, szybsze i bezpieczniejsze trakty komunikacyjne dla podróżujących mieszkańców. Tak jak zapowiedzieliśmy, każdego roku uruchamiamy kolejne jej odcinki. Dzisiaj oddanych do użytku jest prawie 200 km szlaku, kolejne są na różnych etapach prac" - podkreślił.

"Nasi oponenci jak tylko mogli, blokowali ten projekt na forum unijnym, zamykając możliwość pozyskiwania na niego zewnętrznych środków finansowych. Pamiętamy pełne pogardy słowa pana (Włodzimierza) Karpińskiego o Polsce wschodniej, czy blokowanie tej inwestycji przez pana Jarosława Wałęsę na forum unijnym" - mówił Bochenek.

Wskazał ponadto, że "tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem, że ta inwestycja nie tylko będzie prowadzona, ale przede wszystkim zostanie ukończona". "Dotrzymujemy słowa" - oświadczył rzecznik PiS.

Droga Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Jest już częściowo dostępna, a częściowo realizowana - liczyć ma kilka tysięcy kilometrów. Via Carpatia na terenie Polski ma mieć długość około 700 km. Na polski odcinek składają się drogi ekspresowe: S61, S16, S19 między miejscowościami: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa).

Docelowo trasa ma przebiegać przez pięć województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.