Prezes PiS w środę odwiedzi Puławy, w weekend województwo śląskie i łódzkie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w najbliższą środę spotka się z mieszkańcami Puław (woj. lubelskie), a w weekend odwiedzi województwa śląskie oraz łódzkie - wynika z informacji PAP uzyskanych w Prawie i Sprawiedliwości.

W ramach objazdu po kraju i spotkań z mieszkańcami szef PiS w środę po południu odwiedzi Puławy na Lubelszczyźnie. Początek spotkania z liderem PiS zaplanowany jest na godz. 17.30.

Z kolei w sobotę Kaczyński odwiedzi województwo śląskie. W planach są spotkania z mieszkańcami Myszkowa oraz Częstochowy.

W niedzielę, szef PiS ma natomiast odwiedzić Sieradz oraz Pabianice w województwie łódzkim.

Na konwencji partii, która odbyła się na początku czerwca szef ugrupowania stwierdził, że nikt nie opowie Polakom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy lepiej niż politycy jego ugrupowania. "To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" - wezwał wówczas Kaczyński. Dodał, że "to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda".