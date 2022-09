Prezes PiS w Stalowej Woli: Nie może być nowego 1939 roku

"Ukraińcy walczą dzielnie i, warto to powiedzieć, bo niektórzy zaczynają to kwestionować, walczą w naszym interesie" – powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Ta kolejność, o której mówił mój świętej pamięci brat, że najpierw Gruzja, potem Ukraina, kraje bałtyckie i potem może nasz kraj, się spełnia" - mówił prezes Kaczyński. "Bo Gruzja już była. Podporządkowano ją sobie, może trochę inną metodą, ale podporządkowano. Ukraina właśnie trwa i jeśli Rosjanom by się na Ukrainie udało, to później będzie pewnie i tak, że będzie i Polska, i będą kraje nadbałtyckie. Jeśli Rosja zdecyduje się na uderzenie na kraje NATO, to uderzy na obu kierunkach. Kierunek bałtycki jest bardzo trudny do obrony. I dlatego, jeśli chcemy tego uniknąć, to musimy z jednej strony wspierać Ukrainę, a z drugiej strony musimy się zbroić".

Prezes PiS mówił o dużo większych wydatkach na polskie siły zbrojne. "Mówiłem tu kiedyś o naszych większych możliwościach i dzięki Bogu je mamy" - powiedział do mieszkańców Stalowej Woli. "I dlatego budżet na wojsko na przyszły rok to nie 57, ale 94 miliardy złotych, plus fundusz dozbrojenia armii. W sumie więc jest to około 120-130 miliardów złotych. To jest już naprawdę dużo, to jest około pięciu procent PKB. My naprawdę na poważnie się zbroimy, a dlaczego? Bo stare przysłowie mówi, że jeśli chcesz pokoju, to szykuj wojnę. My chcemy pokoju. Chcemy pokoju realistycznie i żeby Rosjanie wiedzieli, że jeśli zaczną wojnę z Polską, to będzie to pełnoskalowa wojna, w której będziemy mieli szanse się obronić, choć przyjdzie nam bronić granicy o długości liczącej dobrze ponad tysiąc kilometrów, bo aż od Kaliningradu aż do Bieszczad.

Według prezesa Kaczyńskiego Rosjanie nie uderzą na nas, jeśli przedtem nie rozprawią się z Ukrainą.

"Krótko mówiąc, musimy mieć wielkie siły zbrojne i te nasze potężne zamówienia wojskowe, które krytykuje opozycja, nie wynikają z niczego innego, a na pewno nie wynikają z rzeczy, które powstały w głowach polityków" - mówił prezes Kaczyński. "To specjaliści, generałowie i oficerowie, przygotowali te plany. Oni powiedzieli nam na przykład, że lepiej mieć 500 himarsów niż utworzyć dwie dodatkowe dywizje, bo himarsy jest to tak skuteczna broń, która sprawdza się dziś na Ukrainie. Ona substytuuje dywizje, a dziś dywizja to wielka jednostka, sięgająca trzydziestu tysięcy żołnierzy. Krótko mówiąc, robimy to co najtaniej i co będzie można zrobić najmniejszym kosztem ludzkim, aby się obronić, a przede wszystkim odstraszyć agresora. Żeby pokazać, że nie warto Polski atakować. Taką właśnie armię musimy w krótkim czasie uzyskać i idziemy w tym kierunku bardzo energicznie" - powiedział prezes Kaczyński.

Prezes Kaczyński odniósł się także do partyjnych sporów w sytuacji grożącej nam wojny. "Mamy prawo w tej sprawie oczekiwać jedności całego narodu" - powiedział prezes PiS. "Kto to kwestionuje, to całkowicie stawia się poza narodem. Można dyskutować o różnych sprawach, ale o sprawach bezpieczeństwa i wolności Polaków, widząc to, co dzieje się na Ukrainie, dyskutować nie wolno. Nie może być nowego 1939 roku" - powiedział prezes Kaczyński w Stalowej Woli.