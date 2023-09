Prezes PiS: w swoim filmie Agnieszka Holland daje wyraz nienawiści do własnej ojczyzny

Agnieszka Holland daje wyraz nienawiści do własnej ojczyzny w swoim ostatnim filmie, a także w wywiadach - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, taką postawę należy z całą siłą potępić, zwłaszcza w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę i ataków hybrydowych na Polskę.

Podczas oświadczenia w siedzibie partii prezes PiS podkreślił, że film Agnieszki Holland "Zielona granica" w taki sposób pokazuje sytuację na granicy, "aby przekonać, przynajmniej niektórych, że obrona polskiej granicy to w gruncie rzeczy jedno wielkie przestępstwo".

Wskazał, że drugi aspekt tego filmu to ojkofobia. "Holland daje jej wyraz zarówno w tym filmie, który ma charakter haniebny, ale to jest także element bardzo wyraźnie występujący w jej wywiadach. Nienawiść do własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób w tym środowisku, jest czymś, co trzeba potępić i to z całą siłą, szczególnie w tej sytuacji, w której znajduje się Polska. Obok toczy się wojna, mamy też agresję w stosunku do Polski, wojnę hybrydową" - zaznaczył prezes PiS.

"Wpisywanie się w plany Putina i Łukaszenki to jest rzecz niebywała i trzeba ją potępić. Jeśli chodzi o wymiar moralny tej sytuacji, trzeba użyć słowa: hańba, hańba i jeszcze raz hańba" - powiedział Kaczyński.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę