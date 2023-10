Prezes PiS: w UE jest plan, aby pozbawić państwa narodowe wszelkich uprawnień

W Unii Europejskiej jest plan, aby pozbawić państwa narodowe wszelkich uprawnień. Bez wpływu na to, co się dzieje w kraju, przestaniemy być obywatelami - powiedział w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) Kaczyński przekazał, że "w UE jest plan, aby pozbawić państwa narodowe wszelkich uprawnień".

"My wszyscy przestaniemy być obywatelami, bo jak ktoś nie ma wpływu na to, co dzieje się w jego własnym kraju, (...) to ten w gruncie rzeczy obywatelem nie jest" - mówił. Jak stwierdził Kaczyński, ten plan nie będzie zastosowany wobec Niemiec, a wobec innych.

"Być obywatelem to znaczy mieć wpływ. To znaczy uczestniczyć w wyborach, które rzeczywiście coś znaczą i o czymś decydują. A tu te decyzje będą podejmowane gdzie indziej. Oczywiście nie wobec Niemiec, które tam rządzą w Brukseli. Być może, że nie wobec Francji, ale jak ja bym był Francuzem to bym się bardzo zastanawiał nad tym, czy to warto, czy pewnego dnia oni się na tym nie przejadą, tak jak się przejechali na euro" - zaznaczył.

Prezes PiS wskazał, że na walucie euro tracą praktycznie wszystkie państwa UE, poza Niemcami.

"Niemcy zarabiają, bo mają słabszą walutę niż by mieli gdyby była marka (niemiecka) i w związku z tym łatwiej im eksportować, i to jest ich wielki zysk. A wszyscy inni mają za słabe gospodarki, jak na tak silną walutę i w związku z tym ponoszą z tego powodu straty" - stwierdził.

Kaczyński podkreślał, że nie po to, była walka o niepodległość, nie po to była działalność św. Jana Pawła II i nie po to była "Solidarność", aby stać się w UE państwem poddanym innym. Dodał, że PiS nie ma nic przeciwko Unii Europejskiej, ale chce w niej zmian. Nie można pozwolić na dominację jednego państwa - zaznaczył.

"To jest stawka tych wyborów i musimy o tym wiedzieć idąc do urny wyborczej" - podsumował prezes PiS.