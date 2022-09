Prezes PiS w weekend odwiedzi Oleśnicę, Wrocław, Nysę oraz Opole

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w najbliższy weekend będzie kontynuował objazd po kraju; odwiedzi Oleśnicę, Wrocław, Nysę oraz Opole - zapowiedziała w rozmowie z PAP wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka.

W ramach objazdu po kraju i spotkań z mieszkańcami szef PiS w sobotę po godz. 14 odwiedzi Oleśnicę. Tego samego dnia, przed godz. 18 spotka się z mieszkańcami Wrocławia.

Z kolei w niedzielę na godz. 13 zaplanowana jest jego wizyta w Nysie. Natomiast przed godz. 17 ma rozpocząć się spotkanie z mieszkańcami Opola.

Na początku czerwca PiS zorganizowało konwencję, na której lider ugrupowania Jarosław Kaczyński oświadczył, że nikt nie opowie Polakom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy lepiej niż politycy jego ugrupowania. "Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" - wezwał wówczas Kaczyński.

"Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda" - dodał prezes PiS.

