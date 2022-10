Prezes PiS: walka, którą toczymy przed wyborami, to walka w sprawie naszej równości, godności i naszych interesów

Walka, którą dzisiaj toczymy przed wyborami, to walka w sprawie naszej równości, godności, naszych interesów, naszej przyszłości, także tej przyszłości ekonomicznej. I to jest także walka przeciwko agresji ze wschodu – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Starogardu (Zachodniopomorskie).

Jak mówił, "my, jak tylko doszliśmy do władzy, to zaczęliśmy się zbroić". "Teraz to gwałtownie mimo bardzo trudnych okoliczności przyspieszamy te zbrojenia i będziemy je przyspieszać, dlatego, bo chcemy pokoju" - zaznaczył prezes PiS.

W jego ocenie "dzisiaj niestety pokój może być, tylko pokojem zbrojnym". "Ta zasada chcesz pokoju, szykuj wojnę, dzisiaj jest szczególnie aktualna. I my musimy to brać pod uwagę. I wszyscy, którzy próbują temu przeciwdziałać naprawdę szkodzą Polsce" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zwracał też uwagę na spotkaniu, że głównie mamy do czynienia w Polsce ze stronnictwem niemieckim, które musimy pokonać.

"I nie rozdzielajcie tego, to znaczy tych ze Wschodu, i tych z Zachodu, bo zwróćcie uwagę na to, co ostatnio powiedziała pani Angela Merkel. Ona nie powiedziała nigdy tego co Olaf Scholz, bo Scholzowi to trzeba być naprawdę wdzięcznym, bo on powiedział wprost tego, czego ona nigdy nie powiedziała, że - chcemy Europy zjednoczonej pod naszym kierownictwem" - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, "pani Merkel była taka, można powiedzieć, bardziej zręczna pod tym względem, ale jednocześnie prowadziła Niemcy dokładnie w tę samą stronę". "A dzisiaj widzi architekturę bezpieczeństwa Europy, jak powiedziała dalszej przyszłości, ale z udziałem Rosji" - zaznaczył prezes PiS.

Według niego "w Niemczech jest ta tradycja sojuszu z Rosją po to, żeby rządzić Europą". "I ta tradycja była realizowana. Scholz ciągle ją chce realizować, a my musimy wraz z naszymi sojusznikami temu wyraźnie powiedzieć nie" - mówił Kaczyński.

Według niego, to jest droga, która zawsze prowadziła do nieszczęścia, do wojny i tym razem to się też potwierdziło.