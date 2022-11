Prezes PiS: Wcześniej była manipulacja, a nie demokracja - a w jej centrum był Tusk

Wcześniej była manipulacja, a nie demokracja - a w centrum tej manipulacji był Donald Tusk - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że jego partia po wygranej w wyborach 2015 r. zrealizowała swój program.

Jarosław Kaczyński w niedzielę na spotkaniu w Gliwicach (woj. śląskie) opisując rządy przed 2015 rokiem powiedział, że w większości, jako opis rzeczywistości, było to jedno wielkie oszustwo, a z drugiej strony - zapowiedzi na przyszłość - również jedno wielkie oszustwo.

"Jak to można nazwać łącznie? Otóż łącznie można to nazwać, proszę państwa, metodą manipulacji" - powiedział szef PiS.

"Manipulacja zamiast demokracji" - stwierdził.

"Demokracja to jest zapowiedź w trakcie wyborów, że coś się zrobi, a później robienie tego. Jeśli czegoś się nie udaje zrobić, to trzeba się do tego przyznać. Ale, generalnie, wtedy możemy powiedzieć, że mechanizm demokratyczny działa" - mówił.

"W ich wypadku tego mechanizmu nie było" - podkreślił szef partii.

"Oni stosowali tylko kolejne kampanie - to euro (...) mieli wprowadzać, żeby wprowadzić w błąd polskie społeczeństwo, to walczyli z kibicami, to podejmowali jakieś tam inne akcje" - wyliczał.

"Generalnie, przez cały czas nie miało to nic wspólnego z prawdziwą demokracją. To była relacja między władzą i społeczeństwem polegająca na ciągłej manipulacji" - ocenił.

"No a w centrum tej manipulacji - zresztą trzeba przyznać dobrze wyszkolony - był Tusk" - stwierdził Jarosław Kaczyński.

"Był Tusk, który to był wściekły, to wygłaszał różnego rodzaju mięciutkie przemówienia, to z jednej strony odgrażał się opozycji, a z drugiej mówił o miłości, jako podstawie życia społecznego. Zresztą, teraz też od czasu do czasu to mówi" - przypomniał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Krótko mówiąc - tak to wszystko wyglądało: demokracja, jako fikcja; suwerenność, jako fikcja; niezależność państwowa i dbałość o najbardziej elementarne interesy narodu, jako fikcja; bezpieczeństwo, jako fikcja" - wyliczał Kaczyński w Gliwicach.

Zaznaczył, że to jest właśnie ta zasadnicza różnica "między nimi a nami".

Przypomniał, że PiS w 2015 r., po długich przygotowaniach, przedstawiło program dla społeczeństwa i wygrało wybory, a program ten wielkiej części został zrealizowany.

Zaznaczył, że nie stało się to w całości, np. w mieszkalnictwie, ale PiS się do tego przyznaje. "Musimy do tego wrócić jeszcze raz, bo to musi być załatwione" - podkreślił. Zaznaczył, że opory ze strony środowiska deweloperskiego okazały się zbyt duże, by udało się to przełamać w warunkach ciągłej walki politycznej.

"Program PiS został zrealizowany - i w wymiarze społecznym i w innych wymiarach - bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kulturalnej, historycznej" - powiedział. "W tym wszystkim, co broniło praw naszego narodu, konsolidowało ten naród, tworzyło z niego rzeczywiście pewną całość" - wskazał.

Według Kaczyńskiego naród nie może być czymś, o czym wspominamy tylko w uroczystych momentach, to musi być rzeczywista wspólnota, a to oznacza równe szanse, likwidację sfer nędzy, biedy, wykluczenia, wyrównanie możliwości różnych regionów i żyjących tam ludzi.

"To wszystko zostało przez PiS podjęte i PiS to robi" - zapewnił.

Dodał, że przez to buduje się poczucie solidarności narodowej, której jednym z elementów jest wspólna pamięć historyczna i wspólna duma z polskiej historii. "I my zaczęliśmy to budować" - zapewnił.

Jego zdaniem, przeciwnikom PiS to się nie podoba, bo chcą mieć społeczeństwo "złożone z małych ludzi gotowych wszystkim się kłaniać, do wszystkiego się przyznawać - w tym nawet, że byliśmy współpracownikami Hitlera, mimo, że byliśmy jego główną ofiarą; ludzi, którzy niczego się nie domagają".

Przypomniał, że Niemcy wypłaciły odszkodowania po II wojnie światowej 70 krajom, nawet takim jak Meksyk, a Polsce reparacji nie wypłacono.

"To jest ta zasadnicza różnica" - mówił.

Podkreślił, że PiS chce suwerenności, niezależnej, opartej o polski interes i realizującej interesy polityki zagranicznej. Dodał, że jego ugrupowanie chce i buduje silną, polską armię i chce polskiej tożsamości. "Chcemy prawdziwej demokracji" - zaznaczył.

"My tę demokrację realizujemy. Może nie zawsze nam się udaje, ale co zapowiadamy, to robimy" - podkreślił szef PiS na spotkaniu w Gliwicach. "I to jest ten fundament" - dodał.

Zaznaczył, że drugą strona nie jest gotowa, by zmienić swoją postawę wobec społeczeństwa.

Apelował, by w przyszłych wyborach zaufać tym, którzy zmieniają Polskę, a nie tym, którzy stale mówią, że tego się nie da zrobić, aby doprowadzić do ponownej pełnej wygranej PiS - by po wyborach miała samodzielną większość w parlamencie.