Prezes PiS: wspieramy działalność społeczną, wsparliśmy tysiące inicjatyw

Dzięki wpływom do budżetu mogliśmy stworzyć pakiet osłon socjalnych, zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, obronę, edukację, kulturę. Wsparliśmy działalność społeczną, tysiące inicjatyw. To ciągle rozszerzamy i będziemy rozszerzać - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę spotkał się z mieszkańcami Kórnika (woj. wielkopolskie). Mówił m.in. rządach poprzedników z Platformy Obywatelskiej.

"Myśmy dochodząc do władzy doszli do takiego wniosku, właściwie wcześniej już doszli do takiego wniosku, że jest to wielkie nadużycie, że ten imposyblizm (...) ma charakter budżetowy, a ten budżet jest taki mały, po prostu jest sfera nadużycia ogromna. I to się potwierdziło" - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Wiecie państwo ile myśmy więcej w ciągu tych lat naszych rządów (...), licząc ten rok, do budżetu? 824 czy 828 mld zł (...). Naprawdę ogromna suma, dobrze przeszło 100 mld na rok. To dzięki temu mogliśmy stworzyć ogromny pakiet osłon socjalnych - przeszło 200 mld zł" poinformował.

Wskazał, że dzięki temu możliwe jest wydawanie "dwa razy więcej niż przedtem na służbę zdrowia". "Mogliśmy proszę państwa bardzo wyraźnie zwiększyć i będziemy dalej jeszcze radykalnie zwiększać wydatki na obronę, bo dziś jest taki czas, że trzeba. Mogliśmy zwiększyć także poważnie, choć tutaj na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia, wydatki na oświatę. Mogliśmy ogromnie zwiększyć, chociaż to nie są wielkie sumy, wydatki na kulturę, na zabytki; szczególnie teraz będzie duże zwiększenie" - wyliczał prezes PiS.

Wskazał także na wsparcie działalności społecznej, w tym grup, które - jak mówił - wcześniej ze względu na brak środków na żadnych szans na działalność społeczną nie miały. Mówił o wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej.

"Wsparliśmy tysiące różnych inicjatyw, tego typu - łącznie 4,5 tys. - które nie należą do tego typu wielkich ruchów, które składają się z ludzi, którzy chcą cos zrobić, kierują się przesłankami patriotycznymi, kierują się przesłankami religijnymi, na ogół katolickimi, kierują się przesłankami (...) motywacją, którą można określić jako judymowską, taką staro inteligencką i chcą coś uczynić" - mówił Jarosław Kaczyński.

"To ciągle rozszerzamy i będziemy rozszerzać" - zadeklarował.

"Wsparliśmy proszę państwa rolnictwo i mieliśmy jeszcze na to, żeby w covidzie wesprzeć gospodarkę, wydać bardzo dużo, znacznie więcej na ochronę zdrowia, stworzyć cały mechanizm tutaj" - przypomniał.

"Covid, jak wiecie państwo, w tej chwili trwa. Może będzie go więcej. Nie mam tutaj niemalowanego drzewa, to nie będę odpukiwał (...). W dalszym ciągu to trwa, ale daliśmy sobie radę, podtrzymaliśmy gospodarkę, mamy wzrost gospodarczy. Ten rok będzie dobrego wzrostu, kolejny ma przynieść obniżenie tempa wzrostu, ale zrobimy wszystko, żeby to skorygować do góry, żeby nie było skutków takiego wyraźnego obniżenia (...)" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.