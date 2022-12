Prezes PiS z okazji jubileuszu Radia Maryja: to wielki dar dla milionów wiernych

Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych jest Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane po auspicjami o. Tadeusza Rydzyka i toruńskich redemptorystów — napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników obchodów 31-lecia rozgłośni.

W hali sportowo-widowiskowej Arena w Toruniu w sobotę odbywają się obchody rocznicy powstania Radia Maryja, których główną częścią jest msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy. Obecni są m.in.: wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz szefowa kancelarii prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych są Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane po auspicjami czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i toruńskich ojców redemptorystów. Wielkość i rozległość tego dzieła - by wymienić: Telewizję Trwam, +Nasz Dziennik+, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, liczne fundacje i wspólnoty czy niedawno oddana do użytku ciepłownia geotermalna - wzbudza podziw" - ocenił prezes PiS. Jego list podczas uroczystości w Toruniu odczytał wicepremier Błaszczak.

"Dziękujemy również Stwórcy za ten dar, przez który działa Opatrzność - za osobę czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. To jego śmiałej wyobraźni i odważnych myśli wspieranych przez charyzmę, żelazną wolę i pragnienie całkowitego oddania się służbie Panu Bogu i ojczyźnie, zawdzięczamy, że to wielkie dzieło nieustająco się rozwija" - dodał Kaczyński.

Prezes PiS podziękował o. Rydzykowi za wszystko, co uczynił dla Kościoła i Ojczyzny, a także jego duchownym i świeckim współpracownikom współkształtującym wszystkie przedsięwzięcia. Podziękował też słuchaczom Radia Maryja i członkom Rodziny Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam, czytelnikom "Naszego Dziennika" oraz uczestnikom i odbiorcami pozostałych inicjatyw.

"Bóg zapłać, szanowni państwo, za to, że jesteście, że tworzycie tę wspaniałą wspólnotę serc, za to, że wierni Panu Bogu i ojczyźnie pięknie zaznaczacie swoją obecność w polskim życiu duchowym, społecznym i politycznym. Bóg zapłać również za państwa jakże dobitnie wyrażaną niezgodę na to, co złe w przestrzeni publicznej, na to, co godzi w naszą wiarę, co szkodzi interesom naszej ojczyzny, co jest wymierzone w polską rację stanu, co kwestionuje polskość i ten szczególny związek dziejowy chrześcijaństwa i państwa polskiego" - napisał Kaczyński.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.

Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem internetu na całym świecie.