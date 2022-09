Zakaz premii dla osób kierujących spółkami Skarbu Państwa

W tym roku zabronimy osobom kierującym spółkami Skarbu Państwa brania premii - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że będą też inne zabiegi, ale stosowne decyzje ogłosi w najbliższych dniach premier Mateusz Morawiecki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas spotkania z mieszkańcami Pruszkowa. "Zabronimy w tym roku ludziom, którzy kierują spółkami Skarbu Państwa brania premii" - ogłosił w wystąpieniu.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Pruszków: My zabronimy osobom, które kierują Spółkami Skarbu Państwa brania premii. Przyjęliśmy drogę, która wolniej zmniejsza inflację, ale jest dobra dla społeczeństwa. Wprowadziliśmy m. in. wakacje kredytowe. #DobryRządNaTrudneCzasy pic.twitter.com/WKVlfgtTqV — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 13, 2022

Jak dodał, "będą też inne zabiegi", ale zastrzegł, że "tutaj nie chce wyręczać premiera Mateusza Morawieckiego". Kaczyński zaznaczył, że stosowne decyzje szef rządu ogłosi w najbliższych dniach.

"Zaczekajmy do jutra, najdalej może to trwać dwa dni, bo jutro jest pierwszy dzień Sejmu, będą ważne uchwały podejmowane, w związku z tym musimy być może odłożyć tę jutrzejszą konferencję prasową, ale to będzie już decyzja premiera" - powiedział prezes PiS.

Prezes PiS poinformował, że toczone są rozmowy z bankami państwowymi. "Rozmowy ciągle - nie ukrywam - mało udane, ale my to przeprowadzimy (...), żeby one oprocentowały wszystkie wkłady, nowe i te stare, przynajmniej na poziomie jakiś 7-8 proc." - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkanie z mieszkańcami w podwarszawskim Pruszkowie.

Według Kaczyńskiego wyższe oprocentowanie wkładów będzie "zachętą do tego, aby wkładać pieniądze do banków, a nie wyprowadzać pieniądze z banków". W konsekwencji ma to oddziaływać na obniżenie inflacji - dodał.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl