Prezes PiS: Zachodnie Pomorze ważnym, strategicznym elementem suwerennej i silnej Polski

Niezwykle ważnym, strategicznym elementem suwerennej i silnej Polski jest Zachodnie Pomorze- powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego.

Kaczyński podkreślił, że "niezwykle ważnym, strategicznym elementem suwerennej i silnej Polski jest Zachodnie Pomorze". Przytoczył słowa Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że "Zachodnie Pomorze to polska racja stanu".

Powiedział, że jego brat był bardzo atakowany i niszczony. "Przez wiele lat, także po śmierci, obrażany nieustannie, a miał rację i naprawdę walczył o polskie interesy, miał koncepcję i potrafił to robić i dlatego zginął" - ocenił.

Zdaniem prezesa PiS "tamta strona nie może się przyznać do tego, że to był zamach, bo to dla niej byłaby potworna kompromitacja. I będą się bronić, powoływać na to czy tamto".

"Pamiętajcie, że na zachodzie Rosjanie mają wielkie wpływy, przekupują, mają bardzo dużo pieniędzy poza jakąkolwiek kontrolą, żaden demokratyczny kraj takich pieniędzy nie ma i w związku z tym może być różnie" - powiedział. "

Na pewno jeszcze będzie o to walka, ale to, co jest w tym samolocie: te wszystkie loki powybuchowe, te wyrwane drzwi, te rozerwane na strzępy ciała, rozrzucone, popalone ciała - to jest stuprocentowy dowód na to, że to był wybuch. To rozbicie samolotu na 60 tys. części czy więcej, bo nie wszystkie odnaleziono, to dowód na to, że to, co oni opowiadają - i Miller (Jerzy-PAP) i Anodina (Tatiana-PAP), i ówczesne władze - to jest po prostu całkowita bajka. To zostało zdemaskowane, ale oni się będą w dalszym ciągu bronić, bo to byłaby ich ostateczna kompromitacja" - dodał.

Autor: Olga Łozińska, Elżbieta Bielecka

oloz/ emb/ mir/