Prezes PiS: zapowiedź 6 proc. wydatków na oświatę oznaczałaby, że trzeba by było zwiększyć te wydatki o 120 mld zł.

Zapowiedź 6 proc. wydatków na oświatę oznaczałaby, że trzeba by było zwiększyć te wydatki o 120 mld zł. To jest kompletnie niemożliwe. Chyba, żeby wprowadzić niezwykle wysokie opodatkowanie, które zmiotłoby gospodarkę— powiedział w piątek prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał, że część obietnic wyborczych opozycji była "całkowicie oderwana od rzeczywistości".

"Stan gospodarki jest bardzo dobry. Wbrew ich opowieściom, opowieściom o +dziurze Morawieckiego+, bo już się zaczynają przygotowywać do wycofywania z różnych swoich zapowiedzi, bo były one całkowicie oderwane od rzeczywistości" - mówił Kaczyński w Spale.

Ocenił, że zapowiedź 6 proc. wydatków na oświatę oznaczałaby, że trzeba by było zwiększyć te wydatki o 120 mld zł.

"To jest kompletnie niemożliwe. Chyba, żeby wprowadzić niezwykle wysokie opodatkowanie, które zmiotłoby gospodarkę" - wskazał prezes PiS.

Podkreślił, że "inaczej tych pieniędzy zdobyć się nie da, nikt ich nie podaruje, nie pożyczy".

"Jeżeli chodzi o podniesie kwoty wolnej - do 60 tysięcy - to jest 60 mld zł kosztów (...) To wszystko razem podwyższyć, to trzeba by było mieć nie tylko drugi budżet, ale drugą sferę finansów publicznych" - ocenił Kaczyński.

Wskazał, że nie ma żadnej "dziury Morawieckiego", bo jest projekt budżetu, zaproponowany w całości, a PiS takich rzeczy nie zakładało, bo "liczyło się z realiami".

"Deficyt finansów publicznych jest za duży, bo 4,5 procent, ale za czasów rządów Tuska dochodziły do 7,9 proc. Były deficyty znacznie wyższe, a sam deficyt budżetowy jest poniżej 3 procent. Tutaj nie ma absolutnie żadnego zagrożenia. Pod jednym warunkiem: że nie będzie się robić rzeczy nieodpowiedzialnych" - zaakcentował wicepremier Kaczyński.